Мировые СМИ продолжают писать об урагане "Ирма", который пронесся над Карибами и направился к Флориде, о европейском сепаратизме и Каталонии, а также сообщают результаты исследования ДНК Сальвадора Дали.
Стоимость скульптуры оценивается в 50 тысяч евро. Она была застрахована. Мужчина 16 сентября ворвался в зал Союза художников Латвии, где проходила выставка, залил кровью несколько картин и сбросил с постамента скульптуру Дали.
Картина неизвестного художника, которая 25 лет назад была продана в одном из магазинов Испании за 150 евро, оказалась первым сюрреалистическим полотном Сальвадора Дали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на слова экспертов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".