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    Сальвадор Дали

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    В США готовятся к шторму Ирма
    События дня в мире: "Ирма" бушует, референдум в Каталонии, ДНК Дали
    16:14 07.09.2017
    910Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Мировые СМИ продолжают писать об урагане "Ирма", который пронесся над Карибами и направился к Флориде, о европейском сепаратизме и Каталонии, а также сообщают результаты исследования ДНК Сальвадора Дали.
    Сальвадор Дали
    Схватка проиграна. Появились результаты анализа ДНК Дали на отцовство
    14:00 07.09.2017
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    Предсказательница и гадалка Пилар Абель ранее заявила, что ее мать, работая на семью Дали в середине 50-ых, находилась с художником в тайной любовной связи.
    Сальвадор Дали. Архивное фото
    Эксгумацию останков Сальвадора Дали провели в Фигерасе
    10:32 24.07.2017
    970
    Как рассказала журналистам мэр города Фигерас Марта Фелип, тело оказалось в хорошем состоянии. Градоначальница призналась, что впечатлена происходящим.
    Выставка работ Сальвадора Дали
    Знаменитые усы Дали, тело которого эксгумировали, сохранили форму
    11:59 21.07.2017
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    Как сообщил генеральный директор фонда Гала-Сальвадор Дали Луис Пенюэлас, тело Дали было забальзамировано, поэтому и знаменитые усы сохранили форму.
    Сальвадор Дали. Архивное фото
    В Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали
    10:25 21.07.2017
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    Сообщается, что эксперты отобрали биологические образцы тела Дали, их отправят в Мадрид на экспертизу для установления отцовства.
    Сальвадор Дали. Архивное фото
    Беспокойная планета: эксгумация Дали, увольнение журналистов CNN
    15:15 27.06.2017
    265
    Передовицы мировых СМИ посвящены главным событиям, среди которых обвинение в коррупции генпрокурора Бразилии, громкая отставка журналистов CNN, и эксгумация Сальвадора Дали.
    Сальвадор Дали. Архивное фото
    Останки Сальвадора Дали эксгумируют
    17:26 26.06.2017
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    "Ясновидящая" Пилар Абель Мартинес утверждает, что Дали ее отец. Если экспертиза докажет, что великий художник - ее биологический отец, она сможет претендовать на его фамилию и авторские права.
    Скульптура Сальвадора Дали Видение Ангела
    Восстановление поврежденной в Риге скульптуры Дали обойдется в 9 тысяч евро
    14:20 18.09.2015
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    Стоимость скульптуры оценивается в 50 тысяч евро. Она была застрахована. Мужчина 16 сентября ворвался в зал Союза художников Латвии, где проходила выставка, залил кровью несколько картин и сбросил с постамента скульптуру Дали.
    Бронзовая скульптура Сальвадора Дали Леди Годива
    Скульптура Дали станет главным лотом торгов Bonhams в Лондоне
    14:02 12.06.2014
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    Бронзовая скульптура Сальвадора Дали "Леди Годива" обещает стать главным лотом лондонских торгов произведениями импрессионизма и модернизма аукционного дома Bonhams.
    Выставка работ Сальвадора Дали
    Первую сюрреалистическую картину Сальвадора Дали нашли в Испании - СМИ
    08:23 23.05.2014
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    Картина неизвестного художника, которая 25 лет назад была продана в одном из магазинов Испании за 150 евро, оказалась первым сюрреалистическим полотном Сальвадора Дали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на слова экспертов.
    Скульптура Дали продана на торгах Bonhams за 446,5 тысяч фунтов
    20:40 04.02.2014
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    Эстимейт работы Дали, изображающей слона с длинными как у жирафа ногами, на спине которого сидит золотой ангел, составлял 250-350 тысяч фунтов стерлингов.
    Молоточек судьи
    Произведения Дали и Миро станут лотами торгов Bonhams в Лондоне
    16:33 03.02.2014
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    Произведения Сальвадора Дали и Хуана Миро станут главными лотами торгов Bonhams произведениями импрессионистов и современного искусства.
    Процедура снятия отпечатков пальцев
    Похититель картины Дали попался из-за кражи сока в супермаркете
    08:06 20.02.2013
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    Оцениваемая в 150 тысяч долларов акварель Сальвадора Дали "Дон Хуан Тенорио" была украдена из манхэттенской галереи Venus Over Manhattan 19 июня 2012 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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