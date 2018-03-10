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    Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Египет и Саудовская Аравия подписали соглашение об инвестициях на $16 млрд
    04:59 10.04.2016
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    Государственный телеканал Египта транслировал официальное объявление соглашений об инвестиционном фонде на 16 миллиардов долларов, их подписали представители Египта и Саудовской Аравии в присутствии глав государств.
    Встреча президента США Барака Обамы и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Архивное фото
    Саудовская Аравия и Египет построят мост через Красное море
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    По словам короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, мост "станет путем к реализации перспективных проектов между Египтом и Саудовской Аравией".
    Владимир Путин. Архивное фото
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    23:12 26.09.2015
    386На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
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    19:57 09.03.2018
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