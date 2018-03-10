Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
В последнее время многие памятники и места исторического значения находятся под угрозой из-за деятельности боевиков радикальной группировки "Исламское государство", которые уже взорвали несколько десятков мечетей, церквей и гробниц по мере захвата иракских территорий.
Представитель Министерства обороны Ирака Мухаммед аль-Аскари уточнил, что методы заключаются в использовании больших клубов дыма, боевики ИГ жгут покрышки и тем самым сбивают самолеты коалиции с толку.
Легендарная винтовка Ruger M77 свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна, с которой он неоднократно появлялся на публике, выставлена на аукцион в США; оценочная стоимость составляет от 7,5 до 15 тысяч долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".