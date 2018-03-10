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    Саддам Хусейн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Хроника 16 марта: волнения в Константиновке, возвращение Путина
    09:17 17.03.2015
    4320Трагедия в Константиновке
    Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
    Могила Саддама Хусейна. Видео
    Могила Саддама Хусейна в Ираке разрушена в боях против ИГ 
    07:04 17.03.2015
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    Вооруженные силы Ирака и поддерживаемые Ираном шиитские бойцы пытаются выбить боевиков "Исламского государства" из Тикрита. В результате боев была разрушена гробница экс-президента Ирака.
    Ситуация в городе Тикрит в результате боев. Архивное фото
    Могила Саддама Хусейна разрушена в ходе боев за иракский Тикрит
    09:46 16.03.2015
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    Представитель шиитских подразделений капитан Ясир Нуума заявил, что в районе могилы были сосредоточены особо крупные силы боевиков, которые заминировали захоронение.
    Ирак. Архивное фото
    Дворец Саддама Хусейна отреставрируют и превратят в музей древностей - СМИ
    18:11 20.12.2014
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    В последнее время многие памятники и места исторического значения находятся под угрозой из-за деятельности боевиков радикальной группировки "Исламское государство", которые уже взорвали несколько десятков мечетей, церквей и гробниц по мере захвата иракских территорий.
    Ирак. Архивное фото
    Боевики ИГ взорвали мечеть у могилы отца Саддама Хусейна в Тикрите
    18:56 09.11.2014
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    "Мечеть Хусейна Аль-Маджида, отца Саддама Хусейна и его гробница превращена взрывом в руины", - цитирует местный источник информагенство Al Mada Press.
    Вертолет ВВС США в Ираке
    Военные США в 2004-2011 гг обнаружили в Ираке 5 тыс единиц химоружия - СМИ
    07:15 15.10.2014
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    За период с 2004 по 2011 год от химического оружия пострадали несколько военнослужащих, нашедших арсеналы с боеприпасами.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    ИГ пытается сбить с толку самолеты коалиции методами Саддама Хусейна
    06:41 13.10.2014
    270
    Представитель Министерства обороны Ирака Мухаммед аль-Аскари уточнил, что методы заключаются в использовании больших клубов дыма, боевики ИГ жгут покрышки и тем самым сбивают самолеты коалиции с толку.
    Портрет Саддама Хусейна
    Боевики заявили о захвате судьи, приговорившего Хусейна к смерти
    14:43 18.06.2014
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    Как сообщается на странице генсека запрещенной партии "Баас" Иззата Ибрагима ад-Дури в сети Facebook, Рауф Рашид Абдель Рахман находится в руках повстанцев.
    Знаменитая винтовка Саддама Хусейна выставлена на аукцион в США
    11:06 02.09.2013
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    Легендарная винтовка Ruger M77 свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна, с которой он неоднократно появлялся на публике, выставлена на аукцион в США; оценочная стоимость составляет от 7,5 до 15 тысяч долларов.
    Сводный брат Саддама Хусейна скончался в тюремном госпитале
    16:03 08.07.2013
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    водный брат бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна, 66-летний Сабави Ибрагим аль-Хасан, приговоренный к смертной казни, в понедельник скончался в госпитале одной из тюрем Багдада.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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