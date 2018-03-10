"Вчера были сигналы того, что российская сторона хочет вернуться за стол переговоров, и мы сейчас консультируемся и надеемся, что скоро сможем продолжить трехсторонние консультации", - сказала пресс-секретарь ЕК Бергер.
Решение о том, пройдут ли трехсторонние газовые переговоры между РФ, Украиной и ЕК во вторник вечером или в среду утром, еще не принято, сообщила во вторник пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Сабине Бергер.
Дата и место встречи между Украиной, Россией и Еврокомиссией (ЕК) по безопасности поставок газа пока не определены, сообщила на брифинге в четверг пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Сабине Бергер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".