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    Сабине Бергер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Укртрансгаз
    Поставки газа в Украину из Венгрии возобновились - "Укртрансгаз"
    15:52 10.01.2015
    334Реверс газа в Украину
    "Укртрансгаз" ранее сообщал, что Украина в 2014 году импортировала из Европы 5,1 миллиарда кубов газа, что на 59% или 3 миллиарда кубометров больше чем в предыдущем году.
    Газокомпрессорная станция
    ЕК: поставки газа из РФ в Европу через Украину стабильны
    13:34 17.06.2014
    377Украина и РФ: переговоры по газу
    "До сих пор поток газа из России через Украину стабилен. Мы ожидаем, что все вовлеченные стороны будут соблюдать свои обязательства", - сказала представитель еврокомиссара по энергетике Сабине Бергер.
    Газовая компрессорная станция
    ЕК надеется на скорое возобновление трехсторонних переговоров по газу
    13:43 16.06.2014
    242Украина и РФ: переговоры по газу
    "Вчера были сигналы того, что российская сторона хочет вернуться за стол переговоров, и мы сейчас консультируемся и надеемся, что скоро сможем продолжить трехсторонние консультации", - сказала пресс-секретарь ЕК Бергер.
    Газокомпрессорная станция
    ЕК: решение о проведении переговоров РФ, Украины и ЕС пока не принято
    14:52 10.06.2014
    85Проблемы с оплатой российского газа
    Решение о том, пройдут ли трехсторонние газовые переговоры между РФ, Украиной и ЕК во вторник вечером или в среду утром, еще не принято, сообщила во вторник пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Сабине Бергер.
    Газокомпрессорная станция
    ЕК: дата и место встречи между Украиной, РФ и ЕК по газу не определены
    15:38 24.04.2014
    3Отношения Украины и России
    Дата и место встречи между Украиной, Россией и Еврокомиссией (ЕК) по безопасности поставок газа пока не определены, сообщила на брифинге в четверг пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Сабине Бергер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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