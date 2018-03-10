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Чарли Шин (Карлос Эстевес)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Звезда Голливуда подал в суд на таблоид из-за обвинений в изнасиловании – СМИ
12:47 10.12.2017
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По информации американских СМИ, актер Чарли Шин заявил, что материал о его домогательствах был выпущен в рамках "вопиющей, оскорбительной и отвратительной клеветнической кампании".
Чарли Шин рассказал об интимной связи с дочерью британского министра
11:59 20.06.2016
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Как отмечается, актер сделал скандальное заявление в ходе шоу "Вечер с Чарли Шином" с британским журналистом Пирсом Морганом в Лондоне, проводившегося в рамках британского тура.
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Юрист экс-невесты актера Дэвид Ринг уточнил, что расследование в отношении Шина ведется в связи с тем, что он угрожал убить его клиентку порноактрису Скоттайн Росс.
Порнозвезда подала иск против ВИЧ-инфицированного Чарли Шина
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В 2014 году пара объявляла о помолвке спустя почти год после романа, который начался с предложения Шина вступить с ним в интимную связь за 10 тысяч долларов.
Чарли Шин: я ВИЧ-инфицирован
15:27 17.11.2015
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В начале 2010-х годов Шин считался самым высокооплачиваемым телеактером США благодаря съемкам в комедийном телесериале "Два с половиной человека".
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