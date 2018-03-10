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    Чарли Шин (Карлос Эстевес)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Чарли Шин
    Звезда Голливуда подал в суд на таблоид из-за обвинений в изнасиловании – СМИ
    12:47 10.12.2017
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    По информации американских СМИ, актер Чарли Шин заявил, что материал о его домогательствах был выпущен в рамках "вопиющей, оскорбительной и отвратительной клеветнической кампании".
    Чарли Шин
    Чарли Шин рассказал об интимной связи с дочерью британского министра
    11:59 20.06.2016
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    Как отмечается, актер сделал скандальное заявление в ходе шоу "Вечер с Чарли Шином" с британским журналистом Пирсом Морганом в Лондоне, проводившегося в рамках британского тура.
    Чарли Шин
    Актер Чарлин Шин стал фигурантом расследования в США
    02:54 07.04.2016
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    Юрист экс-невесты актера Дэвид Ринг уточнил, что расследование в отношении Шина ведется в связи с тем, что он угрожал убить его клиентку порноактрису Скоттайн Росс.
    Чарли Шин
    Порнозвезда подала иск против ВИЧ-инфицированного Чарли Шина
    08:16 04.12.2015
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    В 2014 году пара объявляла о помолвке спустя почти год после романа, который начался с предложения Шина вступить с ним в интимную связь за 10 тысяч долларов.
    Чарли Шин
    Чарли Шин: я ВИЧ-инфицирован
    15:27 17.11.2015
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    В начале 2010-х годов Шин считался самым высокооплачиваемым телеактером США благодаря съемкам в комедийном телесериале "Два с половиной человека".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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