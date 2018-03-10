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    Уильям Шекспир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Кристофер Марло
    Ученые признали Кристофера Марло соавторам Шекспира
    23:07 25.10.2016
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    Исследователи установили, что три части ранней исторической хроники Уильяма Шекспира "Генрих VI" были написаны в соавторстве с Марло. Кроме того, ученые утверждают, что 17 пьес Шекспира были написаны драматургом в соавторстве.
    Чарльз, принц Уэльский, принял участие в шоу, посвященном 400-летней годовщине со дня смерти Уильяма Шекспира
    Принц Чарльз перевоплотился в Гамлета на сцене с Камбербэтчем 
    11:12 25.04.2016
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    В субботу мир отмечал 400-летие со дня смерти английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, в связи с чем по всей Британии, а также в других странах, прошли культурно-исторические мероприятия, посвященные этой дате.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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