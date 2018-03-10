Исследователи установили, что три части ранней исторической хроники Уильяма Шекспира "Генрих VI" были написаны в соавторстве с Марло. Кроме того, ученые утверждают, что 17 пьес Шекспира были написаны драматургом в соавторстве.
В субботу мир отмечал 400-летие со дня смерти английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, в связи с чем по всей Британии, а также в других странах, прошли культурно-исторические мероприятия, посвященные этой дате.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.