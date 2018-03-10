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Тег
Шэннон Бриггс
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Стычка Бриггса и Владимира Кличко во время тренировки
13:58 04.09.2015
989
Американский боксер Шэннон Бригсс пришел в зал, где Владимир Кличко общался с чемпионами мира по боксу Эвандером Холифилдом и Майклом Мурером.
Кличко не будет драться с Бриггсом - менеджер
12:20 30.01.2015
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Бернд Бенте, менеджер Владимира Кличко, опроверг договоренность о бое с американским боксером Шэнноном Бриггсом.
Бриггс заявил, что добился титульного поединка с Кличко
18:01 29.01.2015
55
Поединк с чемпионом мира Владимиром Кличко состоится в один из дней периода с июля по сентябрь 2015 года.
Владимир Кличко хочет наказать Шэннона Бриггса за его поведение
15:01 20.01.2015
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Владимир Кличко заявил, что проведет бой с с американцем Шэнноном Бриггсом и "накажет" его.
Бриггс заявил, что договорился о бое с Владимиром Кличко
14:08 08.01.2015
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Американский боксер Шэннон Бриггс заявил, что он договорился о поединке с украинцем Владимиром Кличко. По словам скандального американца, бой состоится в 2015 году.
Кличко заявил, что не будет встречаться на ринге с Бриггсом
17:21 04.01.2015
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СМИ называли Бриггса одним из главных претендентов на следующий поединок с Кличко, который состоится 5 апреля в Нью-Йорке.
Кличко будет драться с Бриггсом, если не договорится с Дженнингсом
10:13 05.12.2014
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Боксер Бриггс с весны старается любыми способами и провокациями добиться проведения поединка с Кличко.
Американский боксер Шеннон Бриггс одержал 50-ю победу нокаутом в карьере
09:16 02.11.2014
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Это событие произошло в субботу в бою с американцем Ричардом Кэрмаком. Бриггс нокаутировал своего соперника в первом же раунде.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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