Бельгийский премьер Шарль Мишель отметил, что выступает за отказ от логики противостояния с Россией. У Бельгии, по словам премьера, слишком много общих интересов, чтобы позволить себе роскошь дипломатической неподвижности.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, "стороны договорились развивать имеющиеся возможности двустороннего торгово-экономического сотрудничества и в ближайшее время провести заседание межправительственной двусторонней комиссии".
Накануне "Укрэнерго" аварийно отключила 30 энергоблоков из-за дефицита угля, в Минэнерго сообщили об установлении графиков отключения электроэнергии, в то же время президент Казахстана заявил о планах поставок угля в Украину.
Премьер выступал перед валлонскими предпринимателями в городе Намюр. Во время его речи две женщины, одетые в черное и с частично закрытыми лицами, начали скандировать: "Мишель, убирайся! Жесткая экономия, убирайся!".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".