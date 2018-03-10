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    Шарль Мишель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Петр Порошенко и Шарль Мишель
    Порошенко и премьер Бельгии обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
    13:45 24.11.2017
    193Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Президент поблагодарил бельгийского премьера за поддержку территориальной целостности Украины и обсудил с ним экономического сотрудничество.
    Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
    Премьер Бельгии выступил за отказ от "логики противостояния с Россией"
    20:10 23.09.2016
    1412Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Бельгийский премьер Шарль Мишель отметил, что выступает за отказ от логики противостояния с Россией. У Бельгии, по словам премьера, слишком много общих интересов, чтобы позволить себе роскошь дипломатической неподвижности.
    Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Архивное фото
    Нападение на полицейских в Бельгии квалифицировано как терроризм - премьер
    14:36 07.08.2016
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    Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что началось расследование попытки террористического убийства, с учетом заявлений исполнителя в момент совершения преступления.
    Ситуация в Брюсселе
    В Брюсселе сохранили наивысший уровень террористической угрозы – премьер
    20:29 22.11.2015
    112Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Уровень террористической угрозы для Брюссельского региона на уровне "4" означает серьезную и неизбежную угрозу. На остальной территории Бельгии уровень остается на отметке "3".
    Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
    Автомобилист протаранил кортеж премьера Бельгии - СМИ
    09:49 28.10.2015
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    Согласно данным СМИ, сам инцидент произошел еще в минувшую среду. Задержанный признался, что не знал, что таранит кортеж премьера Бельгии, который при этом не пострадал.
    Петр Порошенко
    Украина и Бельгия в ближайшее время обсудят торговое сотрудничество
    01:43 28.08.2015
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    Как сообщает пресс-служба президента Украины, "стороны договорились развивать имеющиеся возможности двустороннего торгово-экономического сотрудничества и в ближайшее время провести заседание межправительственной двусторонней комиссии".
    Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев
    Хроника 22 декабря: визит Назарбаева, "Укрэнерго" отключила 30 энергоблоков
    09:42 23.12.2014
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    Накануне "Укрэнерго" аварийно отключила 30 энергоблоков из-за дефицита угля, в Минэнерго сообщили об установлении графиков отключения электроэнергии, в то же время президент Казахстана заявил о планах поставок угля в Украину.
    Бельгийского премьера облили майонезом. Видео
    Бельгийского премьера облили майонезом 
    07:57 23.12.2014
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    Премьеру пришлось прервать свое выступление, чтобы пойти переодеться.
    Майонез
    Премьера Бельгии облили майонезом, требуя прекратить политику жесткой экономии
    16:46 22.12.2014
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    Премьер выступал перед валлонскими предпринимателями в городе Намюр. Во время его речи две женщины, одетые в черное и с частично закрытыми лицами, начали скандировать: "Мишель, убирайся! Жесткая экономия, убирайся!".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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