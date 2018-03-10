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    Шакил О'Нил

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Известный американский баскетболист Шакил О'Нил. Архивное фото
    Статуя Шакила О'Нила появится на домашней арене клуба "Лейкерс"
    11:30 28.01.2016
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    По словам совладельца "Лос-Анджелес Лейкерс" Джинни Басса, Шакила О'Нил является гигантом не только по своим размерам, но и по своим заслугам в "Лейкерс".
    Шакил О'Нил сыграл в баскетбол с подростками и полицией
    Шакил О'Нил сыграл в баскетбол с подростками и полицией 
    19:15 26.01.2016
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    Знаменитый игрок НБА посетил небольшой город Гейнсвилл во Флориде, где принял участие в благотворительной акции местного отделения полиции.
    Шакил О'Нил. Архивное фото
    Шакил О'Нил стал третьим членом Зала славы клуба НБА "Орландо Мэджик"
    04:08 29.03.2015
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    Баскетболист стал третьим членом зала славы "Орландо" после одного из основателей клуба Пэта Уильямса и первого в истории клуба выбранного на драфте игрока Ника Андерсона.
    Известный американский баскетболист Шакил О'Нил. Архивное фото
    Шакил О'Нил стал офицером запаса полиции Флориды
    11:27 21.01.2015
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    Спортсмен не будет получать зарплату и социальные льготы. Главной задачей О'Нила станут общественные работы, где он будет выступать в качестве примера для детей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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