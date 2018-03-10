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    Рустам Минниханов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Владимир Путин
    Путин поручит изучить вопрос о реабилитации крымских татар
    11:10 01.04.2014
    7Присоединение Крыма к РФ
    Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил распространить на крымских татар действие закона "О реабилитации репрессированных народов".
    Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
    Постоянное представительство Татарстана появится в Крыму
    15:57 31.03.2014
    31Присоединение Крыма к РФ
    Глава Татарстана Рустам Минниханов учредил постоянное представительство республики в Крыму.
    Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
    Темиргалиев: в Киеве не хотели пропускать в Крым главу Татарстана
    14:28 12.03.2014
    18Обострение ситуации в Крыму
    Первый вице-премьер Крыма подтвердил, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов столкнулся с проблемами во время перелета в Крым из-за нежелания властей в Киеве пропускать его самолет.
    Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
    Президент Татарстана оценил ситуацию в Крыму как спокойную
    12:44 05.03.2014
    32Обострение ситуации в Крыму
    Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с официальным визитом в Крыму, оценил ситуацию в автономной республике как спокойную.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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