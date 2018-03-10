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    Руслан Корж

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Руслан Корж. Архивное фото
    Отставка Коржа. Начались перестановки в правительстве - эксперт
    13:21 21.01.2016
    527Громкие отставки и назначения в Украине
    Заместитель министра экономического развития Руслан Корж объявил о намерении покинуть пост. Заместитель директора Института информационного общества Ярослав Павловский уверен, что в ближайшее время стоит ждать еще более громких отставок.
    Встреча Петра Порошенко и Джо Байдена в Давосе
    Порошенко в Давосе, транш МВФ, зарплаты высших чиновников. Мнение политолога
    08:36 21.01.2016
    1401Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    Петр Порошенко отправился на экономический форум в Давосе, депутаты обратились в КСУ с просьбой разъяснить положение по срокам принятия изменений в Конституцию, а замминистра экономического развития и торговли Руслан Корж решил уйти в отставку.
    Руслан Корж
    Замминистра экономики Руслан Корж объявил об отставке
    10:28 20.01.2016
    307Громкие отставки и назначения в Украине
    Руслан Корж напомнил, что пришел на работу в Министерство экономического развития и торговли из бизнеса, "рассматривая этот шаг как свою волонтерскую помощь стране".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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