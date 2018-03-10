Заместитель министра экономического развития Руслан Корж объявил о намерении покинуть пост. Заместитель директора Института информационного общества Ярослав Павловский уверен, что в ближайшее время стоит ждать еще более громких отставок.
Петр Порошенко отправился на экономический форум в Давосе, депутаты обратились в КСУ с просьбой разъяснить положение по срокам принятия изменений в Конституцию, а замминистра экономического развития и торговли Руслан Корж решил уйти в отставку.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".