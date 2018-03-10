Правительство Армении отказалось пересматривать вопрос повышения тарифов на электроэнергию. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Рубен Меграбян, люди протестуют не из-за тарифов, а из-за несправедливого отношения властей к гражданам.
Протесты в столице Армении набрали оборотов после силового разгона митинга. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы Рубен Меграбян, протесты вызваны социальными причинами, однако они однозначно будут иметь политические последствия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.