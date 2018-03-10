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    Роуз Геттемюллер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Флаги Украины и НАТО
    Украине нужны смелые решения - НАТО
    08:14 07.04.2017
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    Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер надеется, что вместе с экспертами удастся "наработать смелые решения" для Киева. Заявление прозвучало в ходе встречи с Владимиром Гройсманом.
    Ракетный комплекс Искандер-М во время демонстрационного показа военной техники. Архивное фото
    НАТО считает угрозой безопасности "Искандеры" в Калининграде – замгенсека
    05:59 03.04.2017
    508США - Россия: санкции преткновения
    По словам замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер, никто и не спорит с тем, что Калининградская область - это территория России, но развертывание ракетных комплексов "Искандер" - это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля.
    Министр обороны Степан Полторак
    Полторак в США призвал продолжить санкции против России
    09:15 25.09.2015
    363Новые санкции в отношении России.
    Министр обороны Степан Полторак в США отметил, что Украина полностью выполняет свои обязательства по имплементации минских договоренностей и обсудил развитие украинско-американских отношений в политической и военно-политической сферах.
    Флаг США
    В США не видят предпосылок для ядерной эскалации из-за Украины
    09:28 13.05.2015
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    Замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер отметила, что США не считают украинский кризис ядерным кризисом.
    Флаг Эстонии
    ЕС и США должны принудить РФ к выполнению минских соглашений - МИД Эстонии
    19:50 18.04.2015
    206Новые санкции в отношении России.
    Согласно информации министра иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус, Евросоюз и США составляют вместе 40% мировой экономики, поэтому их совместные и скоординированные решения имеют большую силу.
    Доллары
    Украина может получить финансовую помощь от США уже в следующем году
    05:24 07.12.2014
    297Кризис в экономике Украины
    Об этом 6 декабря во время пресс-конференции в Харькове заявила заместитель Государственного секретаря по вопросам международной безопасности США Роуз Геттемюллер.
    Ядерное топливо. Архивное фото
    Строительство исследовательской ядерной установки в Харькове завершено
    22:11 06.12.2014
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    Пуск в эксплуатацию ядерной установки включает несколько этапов: строительство, наладка, испытания и физический пуск. После налаживания всех систем начнут производить медицинские изотопы.
    Украинские военнослужащие на Донбассе. Архивное фото
    Представитель США прилетел в Украину посмотреть на границу и войска
    21:29 06.12.2014
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    Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности в ходе визита в Киев и Харьков 5-7 декабря проинспектировала защиту и учет ядерных материалов, и безопасность ядерных объектов в контексте событий на востоке Украины.
    Флаг США
    Без РФ и Украины работа по договору о ядерном разоружении невозможна - США
    20:56 05.12.2014
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    По словам Геттемюллер, "без Украины и других стран, которые приняли Будапештский меморандум, такого рода работа по продолжению ядерного разоружения будет невозможна".
    Ситуация в Сирии
    США заявили, что качество экспертизы ОЗХО стремительно ухудшается
    05:31 04.12.2014
    69Вооруженный конфликт в Сирии.
    По словам замгоссекретаря США Роуз Геттемюллер, "вызовы, связанные с уничтожением сирийского оружия еще остаются и "во имя интересов сирийского народа необходимо завершить то, о чем договорились год назад".
    Флаги Украины и США
    Замгоссекретаря США по контролю вооружений посетит Киев 5 - 6 декабря
    02:33 03.12.2014
    176Реакция в мире на события в Украине
    Заместитель госсекретаря США Роуз Гетемюллер планирует обсудить в Киеве сотрудничество в сфере безопасности, нераспространения и контроля вооружений.
    Американские ракеты Patriot (Пэтриот). Архивное фото
    Система ПРО НАТО в Европе не нацелена на Россию - замгоссекретаря США
    00:05 19.11.2014
    244Реакция в мире на события в Украине
    ПРО "не в состоянии противостоять российским межконтинентальным баллистическим ракетам", сообщила замгоссекретаря США Роуз Геттемюллер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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