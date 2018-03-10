По словам замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер, никто и не спорит с тем, что Калининградская область - это территория России, но развертывание ракетных комплексов "Искандер" - это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля.
Министр обороны Степан Полторак в США отметил, что Украина полностью выполняет свои обязательства по имплементации минских договоренностей и обсудил развитие украинско-американских отношений в политической и военно-политической сферах.
Согласно информации министра иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус, Евросоюз и США составляют вместе 40% мировой экономики, поэтому их совместные и скоординированные решения имеют большую силу.
Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности в ходе визита в Киев и Харьков 5-7 декабря проинспектировала защиту и учет ядерных материалов, и безопасность ядерных объектов в контексте событий на востоке Украины.
По словам замгоссекретаря США Роуз Геттемюллер, "вызовы, связанные с уничтожением сирийского оружия еще остаются и "во имя интересов сирийского народа необходимо завершить то, о чем договорились год назад".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".