Как заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль, Париж призвал все стороны "воздержаться от эскалации и отдать предпочтение диалогу, которому Франция готова способствовать всеми способами".
Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль заявил, что "нормандский формат" является площадкой, которая позволяет вести продуктивный и регулярный диалог с целью оказания поддержки полной реализации минских соглашений.
Накануне состоялась встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). По ее итогам некоторые участники переговоров признали, что не достигли прорывов в политических вопросах урегулирования.
Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль сообщил, что участники переговоров в Берлине рассмотрят меры для укрепления режима прекращения огня и обсудят условия проведения на местных выборах на востоке Украины.
Ранее стало известно, что президент Франции Франсуа Олланд 9 мая будет председательствовать на региональном саммите на острове Мартиника и не будет присутствовать на торжественных мероприятиях к юбилею Победы 9 мая в Москве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".