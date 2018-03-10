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    Ромэн Надаль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Рафаэль Надаль
    Надаль официально вернул себе звание 1-й ракетки мира
    09:00 21.08.2017
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    Испанский теннисист Рафаэль Надаль смог стать первой ракеткой мира, так как Швейцарец Роджер Федерер и ранее возглавлявший рейтинг британец Энди Маррей пропустили из-за травм турнир серии "Мастерс".
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    МИД Франции: признание Россией паспортов ЛНР и ДНР - не в духе "Минска"
    15:38 20.02.2017
    247Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Париж призывает российские власти "сконцентрировать свои усилия и использовать свое воздействие на лидеров сепаратистов".
    Встреча глав МИД нормандской четверки. Архивное фото
    Вопрос "нормандской встречи" прорабатывается - МИД Франции
    14:50 09.02.2017
    86
    Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль сообщил, что встреча в "нормандском формате" запланирована в контексте обострения ситуации в Авдеевке.
    Учения ВСУ с ракетными стрельбами возле Крыма
    Франция на фоне учений призвала Киев и Москву воздержаться от эскалации
    05:28 02.12.2016
    290Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Как заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль, Париж призвал все стороны "воздержаться от эскалации и отдать предпочтение диалогу, которому Франция готова способствовать всеми способами".
    Встреча нормандской четверки в Берлине
    Париж заявил, что "регулярно информирует" США о "нормандских переговорах"
    14:47 28.10.2016
    446Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль заявил, что "нормандский формат" является площадкой, которая позволяет вести продуктивный и регулярный диалог с целью оказания поддержки полной реализации минских соглашений.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров, Павел Климкин, Жан-Марк Эйро, Франк-Вальтер Штайнмайер, (слева направо)
    Париж считает продуктивной последнюю встречу в "нормандском" формате
    14:36 12.05.2016
    221Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Накануне состоялась встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). По ее итогам некоторые участники переговоров признали, что не достигли прорывов в политических вопросах урегулирования.
    Встреча глав МИД стран нормандской четверки во Франции
    Выборы в Донбассе будут в центре "нормандской" встречи - МИД Франции
    16:25 10.05.2016
    617
    Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль сообщил, что участники переговоров в Берлине рассмотрят меры для укрепления режима прекращения огня и обсудят условия проведения на местных выборах на востоке Украины.
    Флаг Франции
    Эйро и Керри 9 мая обсудят в Париже ситуацию в Украине
    14:43 06.05.2016
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    Как сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве, министр иностранных дел Жан-Марк Эйро примет в понедельник, 9 мая, за рабочим ужином госсекретаря США Джона Керри.
    Разрушения в селе Трехизбенка в Луганской области
    Перемирие в Донбассе на Пасху может помочь восстановить мир - МИД Франции
    00:28 30.04.2016
    69Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как заявил официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль, соглашение в Минске, "заключенное после тревожного всплеска боевых действий на востоке Украины, является возможностью восстановить мир".
    Владимир Гройсман и Юрий Луценко на трибуне Верховной Рады перед голосованием за проект изменений в Конституцию Украины, 31 августа 2015 г.
    Париж приветствует принятие Радой поправок в Конституцию в первом чтении
    14:25 01.09.2015
    54Судебная и конституционная реформы в Украине
    Соответствующее заявление озвучил официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Ромэн Надаль. По его словам, поправки соответствуют программе реформ киевской коалиции.
    Флаг Франции
    Франция пока не знает, кто будет представлять страну 9 мая в Москве - МИД
    18:18 04.05.2015
    189День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Ранее стало известно, что президент Франции Франсуа Олланд 9 мая будет председательствовать на региональном саммите на острове Мартиника и не будет присутствовать на торжественных мероприятиях к юбилею Победы 9 мая в Москве.
    Флаг Франции
    В Париже не решили, кто приедет в Москву на Парад Победы - МИД Франции
    15:09 24.04.2015
    188
    Официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Ромэн Надаль сообщил, что решения властей страны относительно представителя на Парад Победы в России еще нет.
    Встреча глав МИД нормандской четверки в Париже. Архивное фото
    МИД Франции не подтверждает планы встречи глав МИД "нормандской четверки"
    13:59 01.04.2015
    131
    Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль заявил, что французские власти сообщат, о проведении новых консультаций в "нормандском формате", но пака их дата еще неизвестна.
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Штайнмайер встретится в Париже в среду с коллегами из Украины и РФ
    17:00 23.03.2015
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    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что обсудит в среду в Париже урегулирование ситуации в Украине.
    Работа банка. Архивное фото
    Париж поможет восстановить систему банковского обслуживания Донбасса
    14:41 16.03.2015
    522Особый статус Донбасса
    Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль подтвердил, что его страна окажет помощь в восстановлении банковской системы Донбасса.
    Флаг Франции
    Париж не намерен вести переговоры с Асадом - МИД Франции
    14:29 16.03.2015
    38
    Глава французского внешнеполитического ведомства Ромэн Надаль отметил, что необходимо добиться политического урегулирования конфликта в Сирии.
    Флаг Франции
    Париж намерен добиваться конкретных успехов по Украине - МИД Франции
    15:53 21.01.2015
    128Будет ли мир на Донбассе?
    Представитель МИД Франции Ромэн Надаль отметил, что власти его страны настроены на реальное продвижение в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    ОБСЕ обсуждает вопрос использования французских БПЛА в Украине
    15:50 20.11.2014
    63Реакция в мире на события в Украине
    Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль сообщил, что в ОБСЕ по-прежнему обсуждают вопрос применения французских дронов для осуществления контроля на российско-украинской границе.
    Флаг Франции
    Париж поддерживает Веймарский формат для решения конфликта в Украине
    14:36 20.11.2014
    173Реакция в мире на события в Украине
    Как отметил Ромэн Надаль, формат Веймарского треугольника позволяет координировать действия с немецкими и польскими партнерами.
    Французский военный корабль-вертолетоносец класса Мистраль. Архивное фото
    "Мистраль" "Владивосток" находится под французским флагом - МИД Франции
    14:19 17.11.2014
    167
    Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль заявил, что первый "Мистраль" - "Владивосток", построенный для РФ, по-прежнему находится под французским флагом.
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