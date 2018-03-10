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    Роман Труба

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Директор Государственного бюро расследований Роман Труба
    ГБР: между профессионализмом и политической конъюнктурой
    07:49 21.12.2017
    206Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Директор государственного бюро расследования Роман Труба провел первую пресс-конференцию, на которой заявил, что Бюро должно начать работу в сентябре 2018 года с чистого листа. Это удивило юристов.
    Роман Труба на встрече с Петром Порошенко
    Труба намерен просить увеличения финансирования на 2018 год
    18:33 01.12.2017
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    Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба считает, что предусмотренного фианансирования его ведомства не хватит.
    Глава государственного бюро расследований Роман Труба
    Минюст заинтересовался директором Госбюро расследований Трубой
    04:27 29.11.2017
    229Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По данным Министерства юстиции Украины, Роман Труба, ранее работавший в органах прокуратуры, не проходил люстрационную проверку перед назначением в Госбюро расследований.
    Роман Труба на встрече с Петром Порошенко
    Порошенко подписал указ о назначении главы Госбюро расследований
    17:31 22.11.2017
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    В среду состоялась встреча президента Украины и главы Госбюро Романа Трубы, который был избран на открытом конкурсе.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Спиридонов: ГБР создан для противодействия НАБУ
    08:05 21.11.2017
    485Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    На новое ведомство возложили функции контроля за злоупотреблениями сотрудников НАБУ, которые становятся все более независимыми от власти и представляют для нее опасность, считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Глава государственного бюро расследований Роман Труба
    Роман Труба. Справка
    10:50 17.11.2017
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    Роману Трубе предъявляют претензии за лояльность к бывшему руководству Генпрокуратуры, в частности Виктору Пшонке.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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