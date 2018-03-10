О "Правом секторе" никто ничего точно не знает. Кто командует, сколько бойцов, чем вооружены, из каких источников снабжаются… Это секретная информация! Настолько секретная, что даже сам Ярош не всегда знает, кому реально подчиняются его батальоны.
В понедельник, 13 июля, СБУ задержала двух бойцов "Правого сектора", причастных к событиям в Мукачево, а в МВД назвали организатора перестрелки в Мукачево. В этот же день руководящий состав Закарпатской таможни отстранили от работы.
По данным ведомства, 32-летний Стойка "является ключевым лицом вооруженного конфликта в Мукачево". В пресс-релизе отмечается, что Стойка ранее был сотрудником МВД и во время работы в министерстве дважды привлекался к дисциплинарной ответственности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".