наверх
10.03.201814:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Роман Стойка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Правый сектор
    Главная тайна "Правого сектора", или Батальоны просят бабла
    14:32 22.07.2015
    3961Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    О "Правом секторе" никто ничего точно не знает. Кто командует, сколько бойцов, чем вооружены, из каких источников снабжаются… Это секретная информация! Настолько секретная, что даже сам Ярош не всегда знает, кому реально подчиняются его батальоны.
    Боец Правого сектора. Архивное фото
    Хроника 13 июля: задержание бойцов "Правого сектора", уволен глава ВВС Украины
    09:16 14.07.2015
    1296Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    В понедельник, 13 июля, СБУ задержала двух бойцов "Правого сектора", причастных к событиям в Мукачево, а в МВД назвали организатора перестрелки в Мукачево. В этот же день руководящий состав Закарпатской таможни отстранили от работы.
    Роман Стойка и контрабанда. Видео
    Командира "Правого сектора" 2 года назад задерживали за контрабанду 
    03:23 14.07.2015
    1718
    Именно перераспределение сфер влияния на рынке контрабанды, которой "славится" Закарпатская область в целом и Мукачево в частности, вероятней всего, стало причиной вооруженного конфликта.
    Роман Стойка
    В МВД назвали организатора перестрелки в Мукачево
    21:13 13.07.2015
    3299Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    По данным ведомства, 32-летний Стойка "является ключевым лицом вооруженного конфликта в Мукачево". В пресс-релизе отмечается, что Стойка ранее был сотрудником МВД и во время работы в министерстве дважды привлекался к дисциплинарной ответственности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги