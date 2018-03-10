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О "Правом секторе" никто ничего точно не знает. Кто командует, сколько бойцов, чем вооружены, из каких источников снабжаются… Это секретная информация! Настолько секретная, что даже сам Ярош не всегда знает, кому реально подчиняются его батальоны.