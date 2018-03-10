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    Роман Синицын

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Акция правоохранителей, не прошедших переаттестацию
    Эксперт рассказал, как милиционеры избегают переаттестации
    13:25 20.01.2016
    460Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Комментируя процесс переаттестации, эксперт Роман Синицын отметил, что у руководства Национальной полиции есть желание и возможности что-то изменить, но на среднем уровне происходит саботаж.
    Акция правоохранителей, не прошедших переаттестацию
    Нашли лазейку: Сотни милиционеров хитростью избегают люстрации
    12:34 20.01.2016
    1028Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Эксперт Роман Синицын сообщил о том, что бывшие милиционеры переводятся в Госслужбу охраны и добровольческие батальоны, а иногда идут и на более радикальные шаги, чтобы не проходить переаттестацию.
    Аттестация работников МВД в ряды Национальной полиции Украины
    Милиционер съел аттестационный лист, чтобы не проходить переаттестацию - Синицын
    09:11 20.01.2016
    295Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Член аттестационной комиссии при Министерстве внутренних дел Роман Синицын рассказал о том, как бывшие милиционеры пытаются массово и иногда абсурдными способами обходить переаттестацию для службы в Нацполиции.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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