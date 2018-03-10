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    Роман Селезнев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Роман Селезнев
    В США отрицают, что приговор россиянину Селезневу был политическим
    15:45 22.04.2017
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    Как заявил Федеральный прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс, с Селезневым обращались в соответствии с принципами правосудия, как обращались бы с любым гражданином США.
    Россиянин Роман Селезнев
    США: присяжные признали гражданина РФ Селезнева виновным в кибермошенничестве
    10:55 26.08.2016
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    Суд присяжных в Сиэтле признал российского гражданина Романа Селезнева виновным в кибермошенничестве, приговор назначен на 2 декабря. Присяжные совещались около шести часов и вынесли вердикт "виновен" по 38 из 40 пунктов обвинения, оправдав Селезнева по оставшимся двум.
    Россиянин Роман Селезнев
    Присяжные в США признали россиянина виновным в кибермошенничестве
    22:35 25.08.2016
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    Обвинение заявило, что россиянин Роман Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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