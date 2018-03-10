Суд присяжных в Сиэтле признал российского гражданина Романа Селезнева виновным в кибермошенничестве, приговор назначен на 2 декабря. Присяжные совещались около шести часов и вынесли вердикт "виновен" по 38 из 40 пунктов обвинения, оправдав Селезнева по оставшимся двум.
Обвинение заявило, что россиянин Роман Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".