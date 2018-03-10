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    Роман Рословцев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Российский активист Роман Рословцев
    Активист из РФ, попросивший политубежища в Украине, хочет служить в ВСУ
    11:17 22.08.2016
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    Как заявил российский активист Роман Рословцев, он хочет продолжить "борьбу с режимом Владимира Путина уже в Украине". Для этого, по словам россиянина, ему необходимо вступить в ряды украинской армии.
    Российский активист Роман Рословцев
    Стало известно имя российского активиста, попросившего убежище в Украине
    17:23 21.08.2016
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    Россиянином, который попросил политического убежища в Украине, оказался активист Роман Рословцев. По его словам, причина, по которой он решился на такой шаг, - "невозможность продолжать протестную деятельность в России".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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