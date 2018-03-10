Россиянином, который попросил политического убежища в Украине, оказался активист Роман Рословцев. По его словам, причина, по которой он решился на такой шаг, - "невозможность продолжать протестную деятельность в России".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.