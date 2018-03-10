наверх
10.03.201820:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Роман Липинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Юрий Бойко
    Задержание Медяника: Бойко следующий – политолог
    10:44 08.08.2016
    916Дело Ефремова. Первый пошел?
    Политолог Роман Липинский заявил, что задержание экс-народного депутата Владимира Медяника наверняка закончится его арестом. Эксперт также уверен, что дело Медяника потянет за собой череду новых судебных разбирательств.
    На Майдане Незалежности состоялось народное вече
    Липинский объяснил, откуда у Вече народа Украины деньги
    20:42 22.02.2016
    1043Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Представитель оргкомитета Вече народа Украины Роман Липинский отметил, что на данным этапе организация не принимает деньги ни от кого, все необходимое покупают неравнодушные граждане.
    На Майдане Незалежности состоялось народное вече
    Липинский прокомментировал создание комитета Вече народа Украины
    15:48 22.02.2016
    507Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщил представитель оргкомитета Вече народа Украины Роман Липинский, организация должна включить в свои ряды всех тех, кто готов протестовать против действий властей.
    На Майдане Незалежности состоялось народное вече
    Оргкомитет Вече народа Украины о целях и задачах Майдана
    13:06 22.02.2016
    439Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Активисты "Радикальных правых сил" огласили свои требования к власти. Представитель оргкомитета Вече народа Украины Роман Липинский в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что акцию в СМИ дискредитируют представители старых элит.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Домашнее задание МВФ не выполнено даже на 15% - эксперт
    19:41 14.06.2015
    948Украина - шаг до дефолта
    Как заявил политический эксперт Роман Липинский, Украина должна была провести реформы не для международной организации с оглядкой на собственные обязательства, а для себя.
    Доллары
    От дефолта Украину спасут новые, более крупные кредиты - эксперт
    12:00 14.06.2015
    1281Украина - шаг до дефолта
    Международный валютный фонд выразил готовность продолжить финансирование Украины даже без договора о реструктуризации ее внешнего долга. Соответствующее заявление сделал первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги