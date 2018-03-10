Только в течение минувших суток количество обстрелов со стороны ополченцев достигло около 80, сообщил представитель Украины в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон Роман Юрчило.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.