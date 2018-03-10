УЕФА объявил на своем официальном сайте, что с 6 октября 2016 года 29-летний Еременко дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским "Байером" и ЦСКА.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.