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    Роланд Блесс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сотрудники миссии ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ не подтверждает увеличение миссии в Украине до 1500 человек
    11:52 13.10.2014
    111"Режим тишины" на Донбассе.
    Нынешний мандат (Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ) ограничивает численность наблюдателей на уровне в 500 человек. Это может быть изменено, только если Постоянный совет примет другое решение путем консенсуса.
    Автомобиль ОБСЕ
    ОБСЕ: решение о числе наблюдателей в Украине будет принимать Постоянный совет
    16:39 08.10.2014
    52Конец АТО - война за мир продолжается
    Увеличение количества сотрудников миссии потребует политических консультаций Постоянного совета, а затем, если будет консенсус, последует решение.
    Вольфганг Ишингер
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Ишингер покидает свой пост - СМИ
    09:16 31.05.2014
    20Спецоперация на востоке Украины
    Спецпредставитель ОБСЕ по национальному диалогу в Украине Вольфганг Ишингер покидает свой пост; кандидатура нового посредника еще не определена, сообщает в субботу газета "Коммерсант".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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