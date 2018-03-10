наверх
10.03.201812:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Рой Джонс (младший)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Американский боксер Рой Джонс-младший
    Боксер Рой Джонс-младший завершил спортивную карьеру
    07:41 10.02.2016
    276
    Как отмечается, Джонс сконцентрируется на своей музыкальной деятельности, а также организует профессиональный турнир в России.
    Бокс. Бой между Роем Джонсом и Энцо Маккаринелли
    Получивший гражданство РФ боксер Рой Джонс проиграл бой в Москве
    02:59 13.12.2015
    630
    Рейтинговый бой в тяжелом весе, прошедший в субботу на московской "Арене Легенд", завершился победой британца Энцо Маккаринелли нокаутом в четвертом раунде.
    Американский боксер Рой Джонс-младший
    Рой Джонс 19 октября прилетит в Москву для получения паспорта РФ
    15:11 14.10.2015
    395
    Уроженец США Джонс 12 сентября 2015 года получил российское гражданство. Следующий бой он проведет 12 декабря нынешнего года в Москве - за чемпионский пояс WBA super champion.
    Пресс-конференция боксера Роя Джонса в Ялте
    Боксер Рой Джонс: "Кличко знают, где меня найти"
    11:55 23.08.2015
    340
    Боксер Рой Джонс предложил братьям Кличко устроить полноценный спарринг где угодно, кроме Украины, поскольку он внесен в "черный список" лиц, кому запрещен въезд в Украину.
    Антон Геращенко
    Американский боксер Джонс попал в "черный список" Украины - Геращенко
    08:48 23.08.2015
    764
    Согласно информации Антона Геращенко в Facebook, ранее в базу данных "Миротворца" как нарушители государственной границы Украины были также внесены депутаты французского парламента.
    Рой Джонс-младший попросил у Путина российское гражданство. Видео
    Боксер Рой Джонс-младший попросил у Путина российское гражданство 
    07:42 20.08.2015
    519
    Американский боксер Рой Джонс-младший в четверг напишет прошение о выдаче ему российского гражданства. Джонс подпишет заявление на пресс-конференции, которая пройдет в одном из отелей Ялты.
    Прилет боксера Роя Джонса в Москву
    Рой Джонс-младший выйдет на ринг в Москве против француза Бенмаклуфа
    08:23 04.12.2013
    13
    Знаменитый американский боксер Рой Джонс-младший 21 декабря в Москве выйдет на ринг против француза Зина Эддина Бенмаклуфа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны