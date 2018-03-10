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Рой Джонс (младший)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Боксер Рой Джонс-младший завершил спортивную карьеру
07:41 10.02.2016
276
Как отмечается, Джонс сконцентрируется на своей музыкальной деятельности, а также организует профессиональный турнир в России.
Получивший гражданство РФ боксер Рой Джонс проиграл бой в Москве
02:59 13.12.2015
630
Рейтинговый бой в тяжелом весе, прошедший в субботу на московской "Арене Легенд", завершился победой британца Энцо Маккаринелли нокаутом в четвертом раунде.
Рой Джонс 19 октября прилетит в Москву для получения паспорта РФ
15:11 14.10.2015
395
Уроженец США Джонс 12 сентября 2015 года получил российское гражданство. Следующий бой он проведет 12 декабря нынешнего года в Москве - за чемпионский пояс WBA super champion.
Боксер Рой Джонс: "Кличко знают, где меня найти"
11:55 23.08.2015
340
Боксер Рой Джонс предложил братьям Кличко устроить полноценный спарринг где угодно, кроме Украины, поскольку он внесен в "черный список" лиц, кому запрещен въезд в Украину.
Американский боксер Джонс попал в "черный список" Украины - Геращенко
08:48 23.08.2015
764
Согласно информации Антона Геращенко в Facebook, ранее в базу данных "Миротворца" как нарушители государственной границы Украины были также внесены депутаты французского парламента.
Боксер Рой Джонс-младший попросил у Путина российское гражданство
07:42 20.08.2015
519
Американский боксер Рой Джонс-младший в четверг напишет прошение о выдаче ему российского гражданства. Джонс подпишет заявление на пресс-конференции, которая пройдет в одном из отелей Ялты.
Рой Джонс-младший выйдет на ринг в Москве против француза Бенмаклуфа
08:23 04.12.2013
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Знаменитый американский боксер Рой Джонс-младший 21 декабря в Москве выйдет на ринг против француза Зина Эддина Бенмаклуфа.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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