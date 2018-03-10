Согласно информации, топливная проблема полностью разрушает экономику страны. "Нет топлива - нет воды, а без воды больницы не могут работать, как и без электричества не может работать медицинское оборудование", - отметил Роберт Мардини.
Руководитель операций МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини сообщил, что организация намерена увеличить бюджет на оказание гуманитарной помощи Йемену до 45 миллионов швейцарских франков (около 43 миллионов долларов).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.