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    Роберт Мардини

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Последствия авиаудара в городе Сана, Йемен
    Гуманитарная ситуация в Йемене катастрофическая - представитель МККК
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    171Военная кампания в Йемене
    Согласно информации, топливная проблема полностью разрушает экономику страны. "Нет топлива - нет воды, а без воды больницы не могут работать, как и без электричества не может работать медицинское оборудование", - отметил Роберт Мардини.
    Число жертв эскалации конфликта в Йемене достигло с конца марта 944 человек, еще 3487 ранены.
    МККК увеличит бюджет на гуманитарную помощь в Йемене до $43 млн
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    Руководитель операций МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини сообщил, что организация намерена увеличить бюджет на оказание гуманитарной помощи Йемену до 45 миллионов швейцарских франков (около 43 миллионов долларов).
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