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    Роберт Левандовский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Роберт Левандовски. Архивное фото
    Левандовский пострадал от петарды в матче против Румынии
    01:18 12.11.2016
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    Встреча группы Е, состоявшаяся в пятницу в Бухаресте, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Роберт Левандовский отметился дублем уже после травмы, полученной от разрыва петарды.
    Роберт Левандовский. Архивное фото
    Хет-трик Левандовского принес победу сборной Польши в отборе ЧМ-2018
    03:55 09.10.2016
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    Встреча состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе победителей хет-трик оформил нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. У датчан отличился Юссуф Поульсен, еще один мяч в свои ворота отправил польский защитник Камиль Глик.
    Левандовски
    Сборная Польши открыла счет на 2-й минуте в матче со сборной Португалии
    22:13 30.06.2016
    382EURO-2016: победа Португалии
    Гросицки на скорости прошел вперед по левому флангу атаки, после чего прострелил в центр чужой штрафной, откуда Левандовски ударом в касание отправил мяч точно в цель.
    Роберт Левандовски
    Левандовский стал лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2016
    01:12 14.10.2015
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    В 10 матчах Левандовский оформил по одному покеру (в ворота сборной Гибралтара) и хет-трику (Грузии), дважды сделал дубль (в матчах с командами Гибралтара и Шотландии), а еще в двух матчах забил по голу (сборным Германии и Ирландии).
    Пента-трик Роберта Левандовского. Видео
    Рекорд бундеслиги: Левандовский за 9 минут забил 5 голов 
    03:07 23.09.2015
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    Левандовский появился на поле после перерыва и забил пять голов за девять минут (на 51-й, 52-й, 55-й, 57-й и 60-й минутах), сделав самый быстрый хет-трик, покер и пента-трик в истории бундеслиги.
    Флаг Германии
    Немецкие футболисты обыграли поляков в квалификации чемпионата Европы-2016
    00:22 05.09.2015
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    Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года состоялся во Франкфурте и закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В другом матче этой группы ирландцы в гостях одержали крупную победу над сборной Гибралтара.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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