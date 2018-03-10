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В 10 матчах Левандовский оформил по одному покеру (в ворота сборной Гибралтара) и хет-трику (Грузии), дважды сделал дубль (в матчах с командами Гибралтара и Шотландии), а еще в двух матчах забил по голу (сборным Германии и Ирландии).