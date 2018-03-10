Встреча состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе победителей хет-трик оформил нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. У датчан отличился Юссуф Поульсен, еще один мяч в свои ворота отправил польский защитник Камиль Глик.
В 10 матчах Левандовский оформил по одному покеру (в ворота сборной Гибралтара) и хет-трику (Грузии), дважды сделал дубль (в матчах с командами Гибралтара и Шотландии), а еще в двух матчах забил по голу (сборным Германии и Ирландии).
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года состоялся во Франкфурте и закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В другом матче этой группы ирландцы в гостях одержали крупную победу над сборной Гибралтара.
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