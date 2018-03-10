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    Риос Монтт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Эфраин Риос Монтт. Архивное фото
    Слабоумие диагностировали у обвиняемого в геноциде экс-диктатора Гватемалы
    04:17 19.08.2015
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    Согласно данным доктора Вальтера Ринзе из Национальной психиатрической больницы, эксперты в течение недели наблюдали за Монттом и зафиксировали у него моменты просветления и деменцию, в том числе галлюцинации.
    Эфраин Риос Монтт в зале суда
    Экс-диктатор Гватемалы объявлен недееспособным для суда над ним
    04:39 08.07.2015
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    По заключению экспертов из национального института судебных наук, экс-правитель страны страдает когнитивным расстройством умственной деятельности, что не дает ему возможности отвечать за совершенные преступления.
    Суд над Риосом Монттом. Архивное фото
    Дочь экс-диктатора Гватемалы претендует на пост президента страны
    05:40 17.04.2015
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    Отец нового кандидата сейчас проходит в качестве обвиняемого по делу о геноциде и причастности к убийствам 1,7 тысячи индейцев в северном департаменте Киче в 1982-1983 годах.
    В Гватемале впервые в истории судят военного диктатора
    В Гватемале начался судебный процесс над экс-диктатором 
    02:57 07.01.2015
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    В Гватемале начался новый процесс над экс-диктатором Эфраином Риосом Монттом, который обвиняется в геноциде в период своего правления (1982-1983 гг.).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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