Согласно данным доктора Вальтера Ринзе из Национальной психиатрической больницы, эксперты в течение недели наблюдали за Монттом и зафиксировали у него моменты просветления и деменцию, в том числе галлюцинации.
По заключению экспертов из национального института судебных наук, экс-правитель страны страдает когнитивным расстройством умственной деятельности, что не дает ему возможности отвечать за совершенные преступления.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".