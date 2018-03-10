Трамп получил письмо от Никсона в 1987 году после того, как первая леди Пэт Никсон увидела интервью с Трампом в американском телешоу The Phil Donahue Show. Новый президент США показал письмо во время интервью телеканалу Fox News.
Ранее в 2009 и 2013 годах в США уже публиковались записи телефонных разговоров и встреч президента США Ричарда Никсона в Белом доме в рамках кампании по обнародованию данных, связанных с Уотергейтским скандалом.
Национальное управление архивов и документации США опубликует в среду последнюю часть записей телефонных разговоров и встреч президента США Ричарда Никсона в Белом доме в рамках кампании по обнародованию данных.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".