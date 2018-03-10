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    Ричард Никсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Хиллари Клинтон
    Клинтон провела параллель между Трампом и Никсоном
    20:54 26.05.2017
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    По мнению бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, можно провести параллели между президентом США Дональдом Трампом и экс-перзидентом Ричардом Никсоном, которому был объявлен импичмент.
    Дональд Трамп
    Трамп повесит в Белом доме письмо Никсона, предсказывающее его победу
    08:54 13.12.2016
    816Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Трамп получил письмо от Никсона в 1987 году после того, как первая леди Пэт Никсон увидела интервью с Трампом в американском телешоу The Phil Donahue Show. Новый президент США показал письмо во время интервью телеканалу Fox News.
    Виктор Янукович
    Оливер Стоун работает над документальным фильмом о Януковиче
    02:37 31.12.2014
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    Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.
    Известный отель Уотергейт
    Новые записи Уотергейтского скандала будут опубликованы в 2015 году
    01:28 29.10.2014
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    Ранее в 2009 и 2013 годах в США уже публиковались записи телефонных разговоров и встреч президента США Ричарда Никсона в Белом доме в рамках кампании по обнародованию данных, связанных с Уотергейтским скандалом.
    Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев и Президент США Р. Никсон
    Записи переговоров Никсона, в том числе с Брежневым, опубликуют в США
    18:55 21.08.2013
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    Национальное управление архивов и документации США опубликует в среду последнюю часть записей телефонных разговоров и встреч президента США Ричарда Никсона в Белом доме в рамках кампании по обнародованию данных.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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