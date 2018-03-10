Декларации украинских "слуг народа" потрясают воображение. Причем не только в Украине. Так, недавно назначенный глава "Укрзализници" Балчун заявил, что его соотечественники в Польше в шоке от прочитанного в декларациях украинских депутатов и министров.
Валентин Резниченко заявил, что в течение минувших девяти месяцев города и районы области самостоятельно переименовали более 3,5 тысячи улиц, а также демонтировали около 230 памятников и советских символов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".