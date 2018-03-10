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    Резниченко Валентин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Днепр, декларации: Юлия Тимошенко - иждивенка, Филатов собирается в космос
    15:01 01.11.2016
    3254Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Декларации украинских "слуг народа" потрясают воображение. Причем не только в Украине. Так, недавно назначенный глава "Укрзализници" Балчун заявил, что его соотечественники в Польше в шоке от прочитанного в декларациях украинских депутатов и министров.
    Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко
    С охраняемой стоянки угнали джип днепропетровского губернатора
    14:53 12.07.2016
    709Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Информацию об угоне автомобиля подтвердила пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская. По данным СМИ, джип угнали на глазах у охранника. Автомобиль "снес шлагбаум и умчался".
    Демонтаж части надписи при въезде в Днепропетровск
    Губернатор объявил о завершении декоммунизации в Днепропетровской области
    10:01 24.05.2016
    532На металлолом. Украина против советских памятников.
    Валентин Резниченко заявил, что в течение минувших девяти месяцев города и районы области самостоятельно переименовали более 3,5 тысячи улиц, а также демонтировали около 230 памятников и советских символов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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