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    Дэниел Рэдклифф

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Британский актер Дэниел Рэдклифф. Архивное фото
    Известный актер утешил ограбленного в Лондоне туриста
    00:06 18.07.2017
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    По данным СМИ, двое вооруженных ножом мужчин на мопеде напали на прохожего, отобрали у него сумку Louis Vuitton и скрылись. Один из очевидцев сообщил, что в тот момент Дэниэл Рэдклифф подошел к пострадавшему.
    Актер Дэниел Рэдклифф
    Дэниел Рэдклифф сыграет олимпийского чемпиона по бегу
    17:36 30.10.2013
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    Британский актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, сыграет двукратного олимпийского чемпиона в беге на 1500 метров Себастьяна Коэ в байопике "Золото" (Gold).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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