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    Ребека Хармс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Депутаты Европарламента посетили Донбасс
    Депутаты Европарламента посетили Донбасс 
    23:57 20.09.2016
    1136Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Депутаты Европарламента Ребекка Хармс, Михаэль Бони, Яромир Стетина посетили Донбасс, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Хармс: не стоит ожидать введения новых санкций ЕС против РФ
    06:34 01.05.2016
    775Новые санкции в отношении России.
    По словам сопредседателя фракции зеленых в Европарламенте Ребекки Хармс, список Савченко одобрен Литвой и может быть, остальные балтийские государства его примут, но другие страны к ним не присоединятся.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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