Глава Абхазии подчеркнул, что не считает "полезным" предстоящий референдум, а потому сомневается в целесообразности участия в нем, однако решение о проведении референдума было принято для деэскалации нараставшего в последнее время напряжения в обществе.
Грузия желает начать процесс реального примирения с абхазскими и осетинскими братьями, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, комментируя заявление президента Абхазии Рауля Хаджимба о намерении закрыть пять КПП на границе с Грузией.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.