наверх
10.03.201820:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Рауль Хаджимба

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Президент Абхазии Рауль Хаджимба
    Референдум по досрочным выборам в Абхазии не состоялся – президент
    21:12 10.07.2016
    135Беспорядки в Абхазии
    Глава Абхазии Рауль Хаджимба заверил, что повторения беспорядков, которые произошли в минувший вторник, после несостоявшегося референдума не будет.
    Президент Абхазии Рауль Хаджимба
    Президент Абхазии прокомментировал ситуацию накануне референдума
    19:34 07.07.2016
    288
    Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что власти страны контролируют ситуацию в преддверии рефередума. Эксцессов, по мнению главы государства, быть не должно.
    Президент Абхазии Рауль Хаджимба
    Президент Абхазии о референдуме: за кресло цепляться не вижу смысла
    14:42 06.07.2016
    296Беспорядки в Абхазии
    Глава Абхазии подчеркнул, что не считает "полезным" предстоящий референдум, а потому сомневается в целесообразности участия в нем, однако решение о проведении референдума было принято для деэскалации нараставшего в последнее время напряжения в обществе.
    Флаги Абхазии и Южной Осетии
    РФ и Южная Осетия заключат договор о союзничестве в начале 2015 г - Бибилов
    19:00 27.11.2014
    100
    О возможности заключения договора сообщил председатель парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов.
    Ираклий Гарибашвили, архивное фото
    Премьер Грузии заявил о желании начать примирение с абхазцами и осетинами
    07:44 05.10.2014
    165
    Грузия желает начать процесс реального примирения с абхазскими и осетинскими братьями, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, комментируя заявление президента Абхазии Рауля Хаджимба о намерении закрыть пять КПП на границе с Грузией.
    Ситуация в Абхазии
    Оппозиция: глава правительства Абхазии будет известен в понедельник
    19:53 01.06.2014
    16
    Новый глава правительства Абхазии будет известен в понедельник, заявил журналистам один из лидеров оппозиции, глава партии "Форум народного единства" Рауль Хаджимба.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги