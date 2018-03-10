Российские правозащитники призывают международное сообщество осудить факты захоронения мирных жителей под Донецком и создать международную комиссию для проведения независимого расследования этой ситуации.
Ростовское региональное отделение Российского Красного Креста собрало за два минувших дня 8,5 миллионов рублей (244 миллиона долларов) для помощи беженцам с юго-востока Украины, сообщила глава РКК Раиса Лукутцова на круглом столе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".