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    Мадлен, принцесса Швеции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Свадьба шведской принцессы Мадлен и финансиста Кристофера О'Нила
    Шведская принцесса Мадлен ждет третьего ребенка – королевский двор
    21:40 27.08.2017
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    Шведская принцесса Мадлен и ее муж, финансист Кристофер О'Нил уже воспитывают дочь принцессу Леонор (2014) и сына Николаса (2015).
    Свадьба шведской принцессы Мадлен и финансиста Кристофера О'Нила
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    В церкви дворца Дроттнингхольм состоится крешение принца Николаса - трехмесячного сына шведской принцессы Мадлен. Мальчик - уже второй ребенок в семье Мадлен и ее супруга Кристофера О"Нила.
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