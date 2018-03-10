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    Потап

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Продюсер Потап. Архивное фото
    Сеть взбудоражил пикантный снимок Потапа с поп-звездой
    03:29 18.12.2017
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    Потап поздравил Анну Седокову с днем рождения, разместив снимок, на котором певица поставила ногу на стену, а он пытается ее укусить. Сеть активно обсуждает фотографию.
    Киевский полумарафон
    Полумарафон в Киеве: мы побежим даже в дождь - гендиректор Run Ukraine
    17:26 08.04.2017
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    В числе участников забега будут и Настя Каменских с Потапом, а также мэр столицы Виталий Кличко со своей командой. Об этом в эфире "ГС" рассказал гендиректор Run Ukraine Дмитрий Черницкий.
    В Черкассах перед концертом Потапа и Насти устроили коридор позора
    В Черкассах пикетировали концерт Потапа и Насти Каменских 
    10:27 21.11.2016
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    В воскресенье в Черкассах несколько десятков активистов протестовали возле дворца культуры "Дружба народов" за час до начала концерта исполнителей Потапа и Насти Каменских.
    Дуэт Потап и Настя
    "Правый сектор" потребовал запретить концерт Потапа и Каменских в Херсоне
    10:57 04.11.2016
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    Активисты потребовали отменить в городе проведение концерта дуэта "Потап и Настя", пригрозив срывом мероприятия. Ранее концерт группы был отменен во Львове.
    Акция протеста против концерта Потапа и Насти в Хмельницком
    Срыв концерта Потапа и Насти в Хмельницком 
    20:18 22.10.2016
    3637Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В срыве концерта известных украинских исполнителей, активно выступающих в РФ, приняли участие около сотни сторонников "Автомайдана", "Правого сектора" и Всеукраинского объединения "Свобода".
    Акция против концерта Потапа и Насти Каменских в Хмельницком
    Акция против Потапа и Насти: дымовые шашки и кровь вместо концерта 
    16:18 22.10.2016
    1989Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Хмельницком отменили концерт Потапа и Насти Каменских после того, как националисты начали бросать дымовые шашки, разливать в фойе заведения кровь и драться с полицией.
    Певец Иван Дорн
    Лобода, Дорн, Потап и Настя. На Западной Украине "люстрируют" шоу-бизнес
    11:47 16.05.2016
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    Городские советы массово принимают решения о запрете концертов артистов, которые выступают на территории России. А активисты проводят акции протеста.
    Дуэт Потап и Настя
    "Свобода" планирует запретить концерт Потапа и Насти Каменских в Луцке
    15:21 23.03.2016
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    У Потапа и Насти Каменских проблемы с ВО "Свобода" возникли еще в 2013 году, когда активисты забросали музыкантов яйцами в Тернополе за песни на русском языке.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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