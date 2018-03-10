наверх
10.03.2018
11:00
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Потап
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Сеть взбудоражил пикантный снимок Потапа с поп-звездой
03:29 18.12.2017
1826
Потап поздравил Анну Седокову с днем рождения, разместив снимок, на котором певица поставила ногу на стену, а он пытается ее укусить. Сеть активно обсуждает фотографию.
Полумарафон в Киеве: мы побежим даже в дождь - гендиректор Run Ukraine
17:26 08.04.2017
144
В числе участников забега будут и Настя Каменских с Потапом, а также мэр столицы Виталий Кличко со своей командой. Об этом в эфире "ГС" рассказал гендиректор Run Ukraine Дмитрий Черницкий.
В Черкассах пикетировали концерт Потапа и Насти Каменских
10:27 21.11.2016
524
В воскресенье в Черкассах несколько десятков активистов протестовали возле дворца культуры "Дружба народов" за час до начала концерта исполнителей Потапа и Насти Каменских.
"Правый сектор" потребовал запретить концерт Потапа и Каменских в Херсоне
10:57 04.11.2016
2060
Активисты потребовали отменить в городе проведение концерта дуэта "Потап и Настя", пригрозив срывом мероприятия. Ранее концерт группы был отменен во Львове.
Срыв концерта Потапа и Насти в Хмельницком
20:18 22.10.2016
3637
Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
В срыве концерта известных украинских исполнителей, активно выступающих в РФ, приняли участие около сотни сторонников "Автомайдана", "Правого сектора" и Всеукраинского объединения "Свобода".
Акция против Потапа и Насти: дымовые шашки и кровь вместо концерта
16:18 22.10.2016
1989
Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
В Хмельницком отменили концерт Потапа и Насти Каменских после того, как националисты начали бросать дымовые шашки, разливать в фойе заведения кровь и драться с полицией.
Лобода, Дорн, Потап и Настя. На Западной Украине "люстрируют" шоу-бизнес
11:47 16.05.2016
5235
Городские советы массово принимают решения о запрете концертов артистов, которые выступают на территории России. А активисты проводят акции протеста.
"Свобода" планирует запретить концерт Потапа и Насти Каменских в Луцке
15:21 23.03.2016
758
У Потапа и Насти Каменских проблемы с ВО "Свобода" возникли еще в 2013 году, когда активисты забросали музыкантов яйцами в Тернополе за песни на русском языке.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Анна Седокова
1
Иван Дорн
1
Киев
1
Настя Каменских
7
Правый сектор
1
Светлана Лобода
1
Украина
2
Херсон
1
Хмельникий
1
Хмельницкий (город)
1
Черкассы
1
акции протеста
1
концерты
1
марафоны
1
Подборка тегов
Потап
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги
Персоны
Анна Седокова