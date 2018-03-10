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Поль Пикар
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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ОБСЕ: за год российско-украинскую границу пересекла 21 машина с "грузом 200"
12:57 06.08.2015
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Демилитаризация Донбасса
Глава миссии ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар сообщил о результата мониторинга границы в районе контрольно-пропускных пунктов "Донецк" и "Гуково".
РФ не видит оснований для изменения мандата миссии ОБСЕ на погранпунктах
15:25 26.02.2015
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин считает, что мандат организации можно продлить.
Миссия ОБСЕ отмечает возвращение людей в Украину
14:41 26.02.2015
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Донбасс: годовщина Минских соглашений
Такие выводы челны миссии ОБСЕ сделали, мониторя российские пункты перехода "Гуково" и "Донецк". В ОБСЕ отметили, что "мМеньшее количество людей переходили границу из Украины в РФ, чем обратно".
Глава ОБСЕ назвал ситуацию в Украине критическим моментом
03:59 20.02.2015
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Украина: между миром и войной
Руководители ОБСЕ обсудили ситуацию на востоке Украине. Положение дел было признано критическим, и Ивица Дачич призвал к немедленному прекращению боевых действий.
Миссия ОБСЕ не зафиксировала движение танков из РФ в Украину - Пикар
03:07 30.11.2014
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Реакция в мире на события в Украине
По словам главы миссии ОБСЕ в Ростовской области Поля Пикара, наблюдатели не фиксировали движение тяжелого вооружения через российско-украинскую границу.
КПП "Изварино" и "Краснопартизанск" под контролем ополченцев - ОБСЕ
12:11 24.10.2014
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Донбасс. Попытки наладить мир
Руководитель миссии ОБСЕ в Ростовской области РФ Поль Пикар сообщил, что эти два пункта пропуска по-прежнему под контролем ополченцев.
ОБСЕ: более 560 тыс человек пересекли границу РФ с Украиной за 3 месяца
11:11 24.10.2014
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Донбасс. Попытки наладить мир
Через КПП проходят четыре группы людей: семьи с детьми, взрослые, которые ездят в Россию за покупками, пожилые люди и молодые люди в одежде военного образца, сообщил глава миссии ОБСЕ в регионе Пикар.
ОБСЕ не зафиксировала передвижение техники на границе Украины и РФ
11:02 24.10.2014
115
Реакция в мире на события в Украине
При этом ОБСЕ отмечает увеличение числа людей в военной форме, которые пересекают российско-украинскую границу. Так, по словам Пикара, на прошлой неделе границу пересекли 540 человек.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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