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    Поль Пикар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Передача тел погибших бойцов ВС Украины в Донецке
    ОБСЕ: за год российско-украинскую границу пересекла 21 машина с "грузом 200"
    12:57 06.08.2015
    749Демилитаризация Донбасса
    Глава миссии ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар сообщил о результата мониторинга границы в районе контрольно-пропускных пунктов "Донецк" и "Гуково".
    ОБСЕ
    РФ не видит оснований для изменения мандата миссии ОБСЕ на погранпунктах
    15:25 26.02.2015
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    Постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин считает, что мандат организации можно продлить.
    Беженцы с Донбасса
    Миссия ОБСЕ отмечает возвращение людей в Украину
    14:41 26.02.2015
    130Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Такие выводы челны миссии ОБСЕ сделали, мониторя российские пункты перехода "Гуково" и "Донецк". В ОБСЕ отметили, что "мМеньшее количество людей переходили границу из Украины в РФ, чем обратно".
    Автомобиль ОБСЕ в Донецке
    Глава ОБСЕ назвал ситуацию в Украине критическим моментом
    03:59 20.02.2015
    310Украина: между миром и войной
    Руководители ОБСЕ обсудили ситуацию на востоке Украине. Положение дел было признано критическим, и Ивица Дачич призвал к немедленному прекращению боевых действий.
    Представитель ОБСЕ
    Миссия ОБСЕ не зафиксировала движение танков из РФ в Украину - Пикар
    03:07 30.11.2014
    259Реакция в мире на события в Украине
    По словам главы миссии ОБСЕ в Ростовской области Поля Пикара, наблюдатели не фиксировали движение тяжелого вооружения через российско-украинскую границу.
    Беженцы на пограничном пункте пропуска Изварино в Луганской области
    КПП "Изварино" и "Краснопартизанск" под контролем ополченцев - ОБСЕ
    12:11 24.10.2014
    751Донбасс. Попытки наладить мир
    Руководитель миссии ОБСЕ в Ростовской области РФ Поль Пикар сообщил, что эти два пункта пропуска по-прежнему под контролем ополченцев.
    Ситуация на пограничном пункте на востоке Украины
    ОБСЕ: более 560 тыс человек пересекли границу РФ с Украиной за 3 месяца
    11:11 24.10.2014
    108Донбасс. Попытки наладить мир
    Через КПП проходят четыре группы людей: семьи с детьми, взрослые, которые ездят в Россию за покупками, пожилые люди и молодые люди в одежде военного образца, сообщил глава миссии ОБСЕ в регионе Пикар.
    Автомобиль ОБСЕ
    ОБСЕ не зафиксировала передвижение техники на границе Украины и РФ
    11:02 24.10.2014
    115Реакция в мире на события в Украине
    При этом ОБСЕ отмечает увеличение числа людей в военной форме, которые пересекают российско-украинскую границу. Так, по словам Пикара, на прошлой неделе границу пересекли 540 человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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