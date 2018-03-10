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    Платон Беседин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг Украины на фоне Дома с химерами
    Здравствуй, независимая Украина! Здравствуй и прощай…
    12:40 24.08.2017
    4917День Независимости и взрыв в центре Киева
    Приходится признать, что независимость Украины пока что терпит поражение. То есть независимое государство Украина, конечно, на карте существует, хотя и в усеченном виде, и атрибуты государственности имеются.
    Флаг Украины. Архивное фото
    Украина, наши дни: повелители мух
    15:07 19.08.2017
    3013
    Люди сходят с ума, и это сумасшествие принимает разрушительные формы. И не стоит удивляться тому, что население Украины за полгода сократилось официально – неофициально больше, конечно, – на 117 тысяч человек.
    Платон Беседин
    Платон Беседин: Украина пожирает своих сыновей
    18:18 23.06.2017
    2573
    Арсен Аваков на "Украинской правде" выступил с весьма любопытным материалом "Стратегия гибридного мира". В этом тексте, опуская "фактор внешней угрозы" и общие слова, есть немало здравых мыслей.
    Платон Беседин
    Слово писателя о языковом аде и геноциде
    16:39 25.01.2017
    477775% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Русский язык в Украине не должен быть предметом популистских решений, неизбежно ведущих к кровавым конфликтам. Более того, русский язык – это в том числе и украинский продукт.
    Платон Беседин
    Платон Беседин: Люди должны научиться договариваться, а не воевать
    11:33 29.05.2014
    197Спецоперация на востоке Украины
    Прозаик, критик, публицист Платон Беседин ответил на вопросы РИА Новости Украина. По его мнению, сейчас пришло то время, когда и писатели, и режиссеры, и художники, во-первых, должны занять четкую и активную гражданскую позицию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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