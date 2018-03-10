Приходится признать, что независимость Украины пока что терпит поражение. То есть независимое государство Украина, конечно, на карте существует, хотя и в усеченном виде, и атрибуты государственности имеются.
Люди сходят с ума, и это сумасшествие принимает разрушительные формы. И не стоит удивляться тому, что население Украины за полгода сократилось официально – неофициально больше, конечно, – на 117 тысяч человек.
Прозаик, критик, публицист Платон Беседин ответил на вопросы РИА Новости Украина. По его мнению, сейчас пришло то время, когда и писатели, и режиссеры, и художники, во-первых, должны занять четкую и активную гражданскую позицию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".