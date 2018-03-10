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    Пласидо Доминго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пласидо Доминго
    Пласидо Доминго отмечает 75-летие 
    11:35 21.01.2016
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    Пласидо Доминго — обладатель званий Почетного доктора Мадридского университета, доктора изящных искусств Нью-Йоркского университета, Почетного доктора музыки в университете Оклахомы, Филадельфийском колледже сценических искусств и в Джорджтаунском университете.
    Испанский оперный певец (тенор) Пласидо Доминго. Архивное фото
    Пласидо Доминго. Справка
    09:27 21.01.2016
    110
    Доминго исполнил 147 самых разных ролей в более чем 3600 спектаклях, записал более 100 опер, арий и дуэтов. При участии Пласидо Доминго созданы четыре известных оперных фильма – "Травиата", "Отелло", "Кармен" и "Тоска".
    Испанский оперный певец (тенор) Пласидо Доминго. Архивное фото
    Великий тенор Пласидо Доминго отмечает 75-летие
    08:27 21.01.2016
    140
    Певец является обладателем 13 премий "Грэмми", в том числе за записи к постановкам "Аида" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Кармен" Жоржа Бизе и "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера.
    Оперный певец Пласидо Доминго
    Пласидо Доминго госпитализирован в одну из клиник Мадрида
    09:04 10.07.2013
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    Всемирно известный тенор Пласидо Доминго был госпитализирован в одну из клиник Мадрида с диагнозом "легочная эмболия".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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