Пласидо Доминго — обладатель званий Почетного доктора Мадридского университета, доктора изящных искусств Нью-Йоркского университета, Почетного доктора музыки в университете Оклахомы, Филадельфийском колледже сценических искусств и в Джорджтаунском университете.
Доминго исполнил 147 самых разных ролей в более чем 3600 спектаклях, записал более 100 опер, арий и дуэтов. При участии Пласидо Доминго созданы четыре известных оперных фильма – "Травиата", "Отелло", "Кармен" и "Тоска".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".