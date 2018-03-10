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    Пия Алонсо Вуртсбах

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Вся Манила вышла встречать Мисс Вселенную-2015
    Вся Манила вышла встречать Мисс Вселенную-2015 
    23:48 25.01.2016
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    "Мисс Вселенная-2015" Алонсо Вуртсбах привезла на родину корону победительницы конкурса. Встречать Алонсо вышли восторженные толпы жителей столицы Филиппин.
    Победительница конкурса Мисс Вселенная-2015 Пия Алонсо Вуртсбах
    Победительница "Мисс Вселенная-2015" хочет стать "девушкой Бонда"
    04:46 25.01.2016
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    Алонсо Вуртсбах планирует принимать участие в программах, направленных на борьбу с ВИЧ и СПИДом. "Мисс Вселенная" собирается публично пройти тест на ВИЧ в Нью-Йорке, для того чтобы вдохновить людей сделать то же самое.
    Победительница конкурса Мисс Вселенная-2015 Пия Алонсо Вуртсбах
    Титул "Мисс Вселенная–2015" завоевала представительница Филиппин
    05:17 21.12.2015
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    Из-за ошибки ведущего сначала корону вручили представительнице Колумбии, которая оставалась в ней в течение нескольких минут, после чего вновь огласили победительницу, ей оказалась 26-летняя Пия Алонсо Вуртсбах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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