Алонсо Вуртсбах планирует принимать участие в программах, направленных на борьбу с ВИЧ и СПИДом. "Мисс Вселенная" собирается публично пройти тест на ВИЧ в Нью-Йорке, для того чтобы вдохновить людей сделать то же самое.
Из-за ошибки ведущего сначала корону вручили представительнице Колумбии, которая оставалась в ней в течение нескольких минут, после чего вновь огласили победительницу, ей оказалась 26-летняя Пия Алонсо Вуртсбах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".