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    Пиентка Богдан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Богдан Пиентка. Архивное фото
    Историк: Власти Польши не хотят видеть угрозы со стороны необандеровцев
    09:23 30.03.2017
    1021Обстрел консульства Польши в Луцке
    Власти в Польше не хотят замечать антипольского обличья украинского национализма и шовинизма, который развился и набрал силу вследствие политического переворота в Украине после Майдана, считает польский историк Богдан Пиентка.
    Богдан Пиентка. Архивное фото
    Богдан Пиентка: Украина переживает Ренессанс необандеризма
    17:30 14.03.2017
    796Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Вятрович был разоблачен как фальсификатор истории на симпозиуме в Сорбонне. Но он остался на своей прежней позиции крайнего националиста, заявил польский историк.
    Богдан Пиентка. Архивное фото
    Польский историк: фальшивая тема для фальшивого юбилея в Украине
    10:14 01.03.2017
    3121Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Со слов Вятровича можно понять: есть намерение представить УПА как главную силу антигитлеровского сопротивления, а это — невероятная ложь, отмечает польский историк Богдан Пиентка.
    Анджей Дуда и Петр Порошенко на военном параде в Киеве
    Польский историк: соседство с Украиной - это угроза терроризма
    08:07 29.11.2016
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    Опасения поляков реальны, и они связаны с огромной волной мигрантов из Украины, в которую могут попасть вооруженные люди, способные на террористические акты, как в Западной Европе, говорит польский историк Пиентка.
    Реувен Ривлин и Петр Порошенко в Киеве
    Польский историк о президенте Израиля, Вятровиче и необандеровцах
    12:12 02.10.2016
    11115Трагедия Бабьего Яра. 75 лет спустя
    Пиентка Богдан, польский историк и эксперт в области политологии считает, что президент Израиля в Верховной Раде сказал то, что является историей и правдой, о которой до этого стыдливо молчали во время визитов в Киев президенты Польши Коморовский и Дуда.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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