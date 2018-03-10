Власти в Польше не хотят замечать антипольского обличья украинского национализма и шовинизма, который развился и набрал силу вследствие политического переворота в Украине после Майдана, считает польский историк Богдан Пиентка.
Опасения поляков реальны, и они связаны с огромной волной мигрантов из Украины, в которую могут попасть вооруженные люди, способные на террористические акты, как в Западной Европе, говорит польский историк Пиентка.
Пиентка Богдан, польский историк и эксперт в области политологии считает, что президент Израиля в Верховной Раде сказал то, что является историей и правдой, о которой до этого стыдливо молчали во время визитов в Киев президенты Польши Коморовский и Дуда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".