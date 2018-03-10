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    Петр Мехед

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Блокпост ДНР в Донецкой области. Архивное фото
    Контора пишет. Сто грамм за сбитый: сколько "заработали" бойцы в зоне АТО
    13:52 16.09.2015
    1850Немирное перемирие на Донбассе.
    Несмотря на тщательный учет, Украине все не удается подсчитать не только собственные потери в ходе АТО, но и ущерб, нанесенный противостоящей стороне. Привлечение к решению этой проблемы авторитетных специалистов окончательно все запутало.
    Дорожный знак Конец Иловайска
    Почти все тела погибших под Иловайском силовиков идентифицированы - МО
    11:45 29.08.2015
    1089Немирное перемирие на Донбассе.
    Согласно информации заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда, в Иловайске также находились добровольцы, и учет военнослужащих, которые проходили службу в этих батальонах, проводить достаточно сложно.
    Украинские военнослужащие на марше
    Новая военная доктрина учитывает реальные угрозы для Украины - эксперт
    10:32 26.08.2015
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    Новая военная доктрина Украины, разработанная Министерством обороны, стала полной противоположностью предыдущей, которая носила пацифистский характер и предусматривала разоружение.
    Министерство обороны Украины
    Минобороны завершило разработку военной доктрины - замминистра
    14:57 11.08.2015
    319Иловайский котел: кто в ответе?
    Замминистра обороны Петр Мехед сообщил, что на рассмотрение правительства передан проект государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации вооруженных сил Украины на 2015-17 годы.
    Призывник ВСУ
    Демобилизация пройдет до сентября - Минобороны Украины
    14:48 11.08.2015
    1382Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Заместитель министра обороны подтвердил намерения ведомства выполнить распоряжение президента о проведении своевременной демобилизации.
    Призывники
    Минобороны не исключает объявления очередной волны мобилизации
    14:14 11.08.2015
    10690Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    По словам заместителя министра обороны Петра Мехеда, ведется работа по заключению краткосрочных контрактов с военнослужащими, однако седьмая, восьмая и даже девятая волны мобилизации по-прежнему возможны.
    База Правого сектор. Архивное фото
    Переговоры о вхождении ДУК "Правый сектор" в состав ВСУ завершены
    23:22 03.05.2015
    1021
    По мнению заместителя министра обороны Петра Мехеда, конфликт с добровольческими батальонами, в том числе и с "Правым сектором", следует рассматривать как конфликт между политическими силами.
    Обмен пленными. Архивное фото
    Минобороны: около 130 украинских военных остаются в плену у ополчения
    21:32 26.02.2015
    471Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По словам заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда, среди пленных украинских военных есть те, кого не получается освободить еще с лета.
    Ситуация в Дебальцево
    Силовики за двое суток вывезли 15 тел погибших из Дебальцево
    21:13 26.02.2015
    246Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В настоящее время все тела, которые возможно было забрать - уже забрали из Дебальцево, однако эти 15 пока не удалось идентифицировать, поскольку они находятся в Днепропетровске.
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Минские соглашения позволили уменьшить напряженность в Донбассе - МО
    20:39 18.02.2015
    130После 15 февраля - мир или война
    Замминистра обороны Украины Петр Мехед отметил, что "на сегодня особую тревогу и внимание вызывает ситуация на дебальцевском "плацдарме".
    Ситуация в Дебальцево
    Минобороны: ополченцы получили задачу взять Дебальцево и Мариуполь
    15:33 13.02.2015
    9235Боевые действия на Донбассе
    По словам Мехеда, Минобороны ожидает эскалации ситуации в данных направлениях и предпринимает все необходимые меры для того, чтобы отбить огневые атаки ополченцев.
    Кабинет министров Украины
    Яценюк собрал экстренное заседание Кабмина - СМИ
    14:08 30.01.2015
    992Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Как сообщают СМИ, тема заседания правительства - вопросы обороны. Согласно сообщению Петра Мехеда, глава Минобороны Степан Полторак отбыл на заседание и не сможет встретиться с бойцами "Айдара", митингующими под стенами ведомства.
    Автомобиль ОБСЕ
    В Минобороны думают над предоставлением бронетехники миссии ОБСЕ
    15:11 05.11.2014
    86Обстрелы Донецка, гибель людей
    Замглавы Минобороны Петр Мехед сообщил, что миссия ОБСЕ попросила обеспечить свою работу в Украине бронированной техникой.
    Досрочные выборы в Верховную Раду
    Минобороны: около 75% военнослужащих проголосовали на выборах в Раду
    16:57 26.10.2014
    91Выборы в парламент 2014
    В голосовании участвуют военнослужащие миротворческих контингентов Украины за рубежом.
    Министр обороны Валерий Гелетей
    В Минобороны не подтвердили информацию об отставке Гелетея
    13:29 11.10.2014
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    Ранее СМИ сообщили, что президент Петр Порошенко в воскресенье намерен отправить в отставку министра обороны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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