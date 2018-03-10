Несмотря на тщательный учет, Украине все не удается подсчитать не только собственные потери в ходе АТО, но и ущерб, нанесенный противостоящей стороне. Привлечение к решению этой проблемы авторитетных специалистов окончательно все запутало.
Согласно информации заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда, в Иловайске также находились добровольцы, и учет военнослужащих, которые проходили службу в этих батальонах, проводить достаточно сложно.
Замминистра обороны Петр Мехед сообщил, что на рассмотрение правительства передан проект государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации вооруженных сил Украины на 2015-17 годы.
По словам заместителя министра обороны Петра Мехеда, ведется работа по заключению краткосрочных контрактов с военнослужащими, однако седьмая, восьмая и даже девятая волны мобилизации по-прежнему возможны.
Как сообщают СМИ, тема заседания правительства - вопросы обороны. Согласно сообщению Петра Мехеда, глава Минобороны Степан Полторак отбыл на заседание и не сможет встретиться с бойцами "Айдара", митингующими под стенами ведомства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".