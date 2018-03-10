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    Петр Кузик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Два депутата Киевсовета получили ранения в Донбассе
    07:19 18.04.2016
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    Как сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, бойцы "Легиона Свободы" были ранены близ Песок. На данный момент их состояние стабильное, однако обломки из груди и плеча пока что не извлекли.
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    08:15 04.09.2015
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    Автором инициатора проекта является депутат от "Свободы" Петр Кузик. По его словам, улицу переименовали, чтобы "почтить память воинов добровольческих батальонов, которые борются за независимость Украины".
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    12:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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