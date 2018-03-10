Автором инициатора проекта является депутат от "Свободы" Петр Кузик. По его словам, улицу переименовали, чтобы "почтить память воинов добровольческих батальонов, которые борются за независимость Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.