Позиция украинского президента в конфликте с Польшей по историческим вопросам, в котором он призвал политиков смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам, заставляет задуматься над вопросом, кому же заниматься настоящим.
Украинской делегации под председательством вице-премьера Павла Розенко не удалось снять напряжение в украинско-польских отношениях. Пока Киев рапортует о достигнутых успехах, Варшава заявляет о невыполнении мандата на переговоры от президентов обеих стран.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Украинской делегации под председательством вице-премьера Павла Розенко не удалось снять напряжение в украинско-польских отношениях. Пока Киев рапортует о достигнутых успехах, Варшава заявляет о невыполнении мандата на переговоры от президентов обеих стран.
Позиция украинского президента в конфликте с Польшей по историческим вопросам, в котором он призвал политиков смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам, заставляет задуматься над вопросом, кому же заниматься настоящим.