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    Петр Глинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Розенко в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о бандеровской идеологии
    Украина - Польша: прошлое - историкам, будущее - политикам, а настоящее?
    14:23 06.03.2018
    163Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Позиция украинского президента в конфликте с Польшей по историческим вопросам, в котором он призвал политиков смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам, заставляет задуматься над вопросом, кому же заниматься настоящим.
    Розенко в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о бандеровской идеологии
    Нет роз для Розенко. Почему провалился визит вице-премьера в Польшу
    16:54 19.02.2018
    1870Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Украинской делегации под председательством вице-премьера Павла Розенко не удалось снять напряжение в украинско-польских отношениях. Пока Киев рапортует о достигнутых успехах, Варшава заявляет о невыполнении мандата на переговоры от президентов обеих стран.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Розенко в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о бандеровской идеологии
    Нет роз для Розенко. Почему провалился визит вице-премьера в Польшу
    16:54 19.02.2018
    1870
    Украинской делегации под председательством вице-премьера Павла Розенко не удалось снять напряжение в украинско-польских отношениях. Пока Киев рапортует о достигнутых успехах, Варшава заявляет о невыполнении мандата на переговоры от президентов обеих стран.
    Розенко в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о бандеровской идеологии
    Украина - Польша: прошлое - историкам, будущее - политикам, а настоящее?
    14:23 06.03.2018
    163
    Позиция украинского президента в конфликте с Польшей по историческим вопросам, в котором он призвал политиков смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам, заставляет задуматься над вопросом, кому же заниматься настоящим.
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