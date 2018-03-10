В пресс-службе организаци сообщили, что руководитель МККК планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, замминистра обороны РФ Анатолием Антоновым и другими высокопоставленными лицами.
По словам Маурера, применение тяжелых вооружений в городских условиях приводит к жертвам среди мирного населения и к разрушению жизненно важной инфраструктуры, например, систем водо- и электроснабжения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".