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    Петер Маурер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер
    В МККК сообщили, как ускорить поиск пропавших без вести в Донбассе
    09:18 10.03.2017
    83Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Президент Международного комитета Красного Креста сообщил, что очень часто возникает вопрос, как переправить данные людей с одной стороны на другую сторону конфликта.
    Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер. Архивное фото
    Президент МККК назвал гуманитарную ситуацию в Донбассе "очень сложной"
    09:41 08.03.2017
    196Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Как отмечает Красный Крест, цель визита президента организации – оценить гуманитарную ситуацию в Донбассе. Помимо Донецка Маурер, как ожидается, побывает в Луганске.
    Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер
    Президент Красного Креста прибыл в Донецк
    15:19 07.03.2017
    541Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Как сообщил представитель МККК по работе с прессой РИА Новости, цель визита Петера Маурера - оценка гуманитарной ситуации в Донбассе. Он также планирует посетить Луганск.
    Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер
    МККК требует снять препятствия для доступа к заключенным в Украине
    20:50 21.01.2017
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    МККК рассчитывает, что обязательства "нормандской четверки" и поддержка минской группы "в конце концов материализуются, и МККК будет предоставлен доступ ко всем заключенным на территории Украины".
    Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер
    Маурер: Украина - одна из крупнейших гуманитарных программ МККК
    19:12 25.10.2016
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    Президент МККК Питер Маурер подчеркнул, что кризис в Украине в настоящее время находится на 7 месте по уровню затрат на гуманитарные операции МККК.
    Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер
    Красный Крест значительно увеличит помощь Украине - пресс-служба Порошенко
    16:22 21.04.2015
    89Особый статус Донбасса
    Глава государства провел переговоры с Петером Маурером, который подтвердил намерение МККК увеличить поток гуманитарной помощи и оказывать помощь при обмене пленными в Донбассе.
    Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер
    Глава МККК: российское подразделение организации нарушает принцип нейтралитета
    16:07 27.02.2015
    436
    По словам президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера, российское подразделенияе МККК не соответствует принципам работы организации.
    Обмен пленными между силовиками и ополченцами
    МККК готов быть посредником при обмене пленными в Донбассе
    15:43 27.02.2015
    107Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Президент МККК Петер Маурер напомнил, что обмен пленными между сторонами в конфликте был еще одним пунктом Минских соглашений.
    Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер
    Красный крест увеличит объем финансовой помощи Украине - президент МККК
    18:18 26.02.2015
    152
    По словам президента МККК Питера Маурера, объем помощи Украине будет увеличен в полтора раза, тоесть, на а 20-25 миллионов франков.
    Автомобиль Красного Креста
    МККК планирует добиться серьезного увеличения бюджета миссии в Украине
    18:52 24.02.2015
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    Президент МККК Петер Маурер сообщил, что, вполне вероятно увеличение бюджета миссии в Украине на 20 миллионов швейцарских франков.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    Президент МККК в понедельник начнет двухдневный визит в Россию
    02:17 23.02.2015
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    В пресс-службе организаци сообщили, что руководитель МККК планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, замминистра обороны РФ Анатолием Антоновым и другими высокопоставленными лицами.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Красный Крест призвал не примененять тяжелые вооружения в городах Украины
    12:18 13.10.2014
    70"Режим тишины" на Донбассе.
    По словам Маурера, применение тяжелых вооружений в городских условиях приводит к жертвам среди мирного населения и к разрушению жизненно важной инфраструктуры, например, систем водо- и электроснабжения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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