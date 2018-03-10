наверх
10.03.201804:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Первез Мушарраф

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Молоток судьи
    Обвинения против казненного россиянина в Пакистане обоснованные - источник
    22:56 21.12.2014
    84
    Вместе с тем в пакистанском МИД не исключают, что "данный гражданин просто попал под дурное влияние и оказался не в той компании".
    Ситуация в Пакистане. Архивное фото
    Казнь россиянина, приговоренного к смерти в Пакистане, отсрочили
    09:11 21.12.2014
    163
    В 2003 году суд Пакистана вынес Ахласу Ахлаку обвинительный приговор по делу о попытке покушения на Первеза Мушаррафа, который в то время был президентом страны.
    Первез Мушарраф. Архивное фото
    В Пакистане собираются казнить россиянина по делу о покушении на Мушаррафа
    02:52 21.12.2014
    85
    По информации адвоката, казнь будет приведена в исполнение только после встречи с его близкими родственниками - отцом, являющимся гражданином Пакистана, и матерью - гражданкой РФ.
    Первез Мушарраф. Архивное фото
    Суд Пакистана разрешил экс-президенту Мушаррафу покинуть страну
    10:18 12.06.2014
    566
    Имя Мушаррафа в 2013 г было включено в "черный список" пакистанского МВД, защита обратилась в суд с просьбой исключить его имя из списка. Он неоднократно заявлял, что намерен вылететь в Дубаи, чтобы увидеться со своей матерью.
    Первез Мушарраф
    СМИ: покушение совершено на экс-президента Пакистана Мушаррафа
    08:55 03.04.2014
    10
    На экс-президента Пакистана генерала Первеза Мушаррафа было совершено покушение, в результате инцидента бывший пакистанский лидер не пострадал.
    Первез Мушарраф
    Защита официально попросила МВД разрешить Мушаррафу покинуть Пакистан
    11:59 01.04.2014
    2
    Адвокат экс-президента Пакистана генерала Первеза Мушаррафа направил официальный запрос в МВД с просьбой разрешить ему покинуть страну.
    Первез Мушарраф
    СМИ: экс-президент Пакистана Мушарраф официально обвинен в госизмене
    08:59 31.03.2014
    14
    Специальный суд в Исламабаде, рассматривающий дело о государственной измене экс-президента Пакистана генерала Первеза Мушаррафа, в понедельник предъявил ему официальное обвинение в совершении этого преступления.
    Первез Мушарраф
    СМИ: суд в пятницу может выдвинуть официальные обвинения Мушаррафу
    14:41 11.03.2014
    1
    Спецсуд в Исламабаде, рассматривающий дело о госизмене экс-президента Пакистана генерала Первеза Мушаррафа, в пятницу, возможно, предъявит ему официальные обвинения по делу.
    Мушарраф
    Экс-глава Пакистана Мушарраф освобожден из-под домашнего ареста - СМИ
    18:17 06.11.2013
    1
    Адвокаты экс-президента Пакистана генерала Первеза Мушаррафа в среду внесли за него залог, после чего суд Исламабада предписал освободить генерала из-под домашнего ареста, передают пакистанские СМИ.
    Молоточек судьи
    Адвокаты экс-президента Пакистана попросили суд освободить его
    18:43 12.10.2013
    6
    Адвокаты экс-президента Пакистана генерала Первеза Мушаррафа, который в четверг был арестован по делу о гибели людей во время военной операции против исламистов в 2007 году, подали прошение о его освобождении под залог.
    Пакистан
    Суд в Пакистане продлил арест экс-президенту Мушаррафу на две недели
    12:15 11.10.2013
    2
    Пакистанский суд продлил срок заключения под стражей экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу еще на 14 дней. Мушарраф в четверг был вновь взят под стражу по делу о гибели людей в так называемой Красной мечети.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги