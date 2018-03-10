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Имя Мушаррафа в 2013 г было включено в "черный список" пакистанского МВД, защита обратилась в суд с просьбой исключить его имя из списка. Он неоднократно заявлял, что намерен вылететь в Дубаи, чтобы увидеться со своей матерью.