Имя Мушаррафа в 2013 г было включено в "черный список" пакистанского МВД, защита обратилась в суд с просьбой исключить его имя из списка. Он неоднократно заявлял, что намерен вылететь в Дубаи, чтобы увидеться со своей матерью.
Специальный суд в Исламабаде, рассматривающий дело о государственной измене экс-президента Пакистана генерала Первеза Мушаррафа, в понедельник предъявил ему официальное обвинение в совершении этого преступления.
Адвокаты экс-президента Пакистана генерала Первеза Мушаррафа, который в четверг был арестован по делу о гибели людей во время военной операции против исламистов в 2007 году, подали прошение о его освобождении под залог.
Пакистанский суд продлил срок заключения под стражей экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу еще на 14 дней. Мушарраф в четверг был вновь взят под стражу по делу о гибели людей в так называемой Красной мечети.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".