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    Пьерлуиджи Коллина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Пьерлуиджи Коллина на конгрессе ФФУ
    Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины - СМИ
    15:25 18.07.2017
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    По данным двух источников, Пьерлуиджи Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации.
    Пьерлуиджи Коллина на конгрессе ФФУ. Архивное фото
    Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА
    20:43 20.01.2017
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    Пьерлуиджи Коллина сменил на посту главы судейского комитета испанца Анхеля Марию Вильяра, который ранее был исполняющим обязанности президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отстранения Мишеля Платини и до выборов Александра Чеферина.
    Виталий Кварцяный и Игорь Коломойский на конгрессе ФФУ
    Коломойский, Суркис и Кварцяный на конгрессе ФФУ 
    15:33 06.03.2015
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    В Киеве состоялся внеочерендной отчетно-выборной конгресс Федерации футбола Украины. Его делегаты приняли отставку Анатолия Конькова и избрали нового президента ФФУ.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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