О том, что американская делегация посетит Украину, сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев. По его словам, стороны будут пытаться координировать позиции по всем вопросам, в том числе глобальной безопасности.
Как сообщил президент Петр Порошенко, "во время своего предыдущего визита в Украину осенью 2014 госпожа Прицкер пообещала обязательно еще вернуться в Украину и посетить местность, откуда происходит ее род".
В Вашингтоне 13 июля пройдет американско-украинский бизнес-форум. Украинская делегация представит отрасли, которые могут быть самыми привлекательными для инвестиций. Не исключено, что поиск инвесторов сведется к распродаже украинских активов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".