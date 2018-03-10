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    Пенни Прицкер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Министр торговли США Пенни Прицкер и президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    США готовы и в дальнейшем помогать Украине в реформах - Прицкер
    16:57 28.09.2016
    76
    Петр Порошенко поблагодарил Прицкер за поддержку Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности, финансовую и техническую помощь для проведения реформ в Украине.
    Министр торговли США Пенни Прицкер и президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Анонсирован визит делегации США во главе с министром торговли в Киев
    14:05 23.09.2016
    64
    О том, что американская делегация посетит Украину, сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев. По его словам, стороны будут пытаться координировать позиции по всем вопросам, в том числе глобальной безопасности.
    Наталия Яресько на встрече Петра Порошенко и Джо Байдена в Давосе
    Яресько и министр финансов США обсудили "торговый конфликт" с Россией
    16:51 22.01.2016
    793Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    Министры согласовали возможность визита большой делегации американских промышленников и бизнесменов в Украину, чтобы привлечь инвестиции.
    Марина Порошенко и Пенни Прицкер в селе Великие Прицки в Киевской области
    Марина Порошенко и министр торговли США в Киевской области 
    02:13 28.10.2015
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    Как сообщил президент Петр Порошенко, "во время своего предыдущего визита в Украину осенью 2014 госпожа Прицкер пообещала обязательно еще вернуться в Украину и посетить местность, откуда происходит ее род".
    Арсений Яценюк
    Яценюк: кредитные гарантии США Киеву зависят от реформ в Украине
    18:35 26.10.2015
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    По словам Яценюка, "один миллиард кредитных гарантий непосредственно связан с экономическими реформами, которые должны проводить как парламент, так и правительство, так и президент страны".
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    В Украине ожидают визита министра торговли США 26 октября
    17:20 15.10.2015
    123Экономический кризис
    Министр торговли США Пенни Прицкер собирается оценить текущую экономическую ситуацию в стране и выполнение дорожной карты реформ в сфере повышения инвестиционной привлекательности Украины.
    Флаг США
    Министр торговли США в октябре посетит Украину
    23:30 13.07.2015
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    Прицкер в ходе первого американо-украинского делового форума в Вашингтоне призвала американский бизнес поддержать программу экономических реформ в Украине.
    Флаги Украины и США
    Вашингтонский форум по Украине: презентация возможностей или аукцион?
    17:21 13.07.2015
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    В Вашингтоне 13 июля пройдет американско-украинский бизнес-форум. Украинская делегация представит отрасли, которые могут быть самыми привлекательными для инвестиций. Не исключено, что поиск инвесторов сведется к распродаже украинских активов.
    Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
    США направят в Украину делегацию для обсуждения экономических реформ
    19:12 18.09.2014
    101Мировая реакция на события в Украине
    Министерство торговли США направит в конце сентября в Украину делегацию для обсуждения экономических реформ, сообщает Белый дом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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