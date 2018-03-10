ПАСЕ весь понедельник пыталась выбрать нового главу Ассамблеи, но ни один из двух представленных на этот пост кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Третий тур выборов решено провести во вторник утром.
По словам Педро Аграмунта, "некоторые" члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него. В частности, убежден президент ПАСЕ, это украинские депутаты, а также социалисты.
Сообщается, что вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене Руке сообщил, что глава организации решил не принимать участия в сегодняшнем заседании Бюро и не предоставил письмо о снятии с себя полномочий.
Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала украинскую диаспору в Испании максимально распространить фото президента ПАСЕ Педро Аграмунта в компании с российским депутатом Слуцким и сирийским президентом Асадом.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что встретила Педро Аграмунта в кулуарах саммита Европейской народной партии, однако тот поспешил удалиться, не ответив на ряд вопросов представителей украинской делегации.
Как отметил глава ПАСЕ Педро Аграмунт, у России и ПАСЕ есть общее для совместной работы над актуальными проблемами современности: борьба с терроризмом, незаконная торговля людьми, гуманитарные последствия конфликтов.
Глава ПАСЕ заявил, что Ассамблея поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также всех государств-членов Совета Европы. При этом он выступает за поиск путей для возобновления сотрудничества с РФ.
Выступая сразу после автоматического избрания, Педро Аграмунт заявил, что "конфликт в Украине, нарушение перемирия в Донбассе продолжаются". Он указал на недопустимость решения конфликтов военным путем.
По словам главы ПАСЕ Педро Аграмунта, он бы хотел обсудить с российскими коллегами пути возобновления диалога, с тем, чтобы иметь возможность возобновить наше сотрудничество и конструктивно работать в рамках Совета Европы.
Владимир Гройсман и Педро Аграмунт во время встречи обсудили ход проведения реформ в Украине, в частности, в судебной и экономической сферах, сфере публичной приватизации, а также выполнения международных обязательств по программе МВФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".