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    Педро Аграмунт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    В ПАСЕ согласья нет. Нового главу не выбрали, Аграмунт остается
    11:45 10.10.2017
    1027
    ПАСЕ весь понедельник пыталась выбрать нового главу Ассамблеи, но ни один из двух представленных на этот пост кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов. Третий тур выборов решено провести во вторник утром.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    "Ввиду личных причин". Председатель ПАСЕ подал в отставку
    15:19 06.10.2017
    278
    Педро Аграмунт сообщил, что решил не занимать больше пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы. Его представитель сообщил РИА Новости, что направил письмо, где объясняет причины.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Президент ПАСЕ Аграмунт: кампанию против меня начала украинская делегация
    01:56 01.07.2017
    916
    По словам Педро Аграмунта, "некоторые" члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него. В частности, убежден президент ПАСЕ, это украинские депутаты, а также социалисты.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Беспрецедентное решение: глава ПАСЕ исключен из группы ЕНП
    13:57 28.06.2017
    693
    По словам члена украинской делегации в ПАСЕ, "только два человека воздержались, а все остальные члены группы проголосовали за то, что Аграмунт больше не может быть представителем ЕНП".
    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
    Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом
    08:36 29.04.2017
    14650
    Эксперты отмечают беспрецедентный характер произошедшего на сессии. Опрошенные парламентарии признают, что речь идет о настоящем кризисе доверия, и сами не знают, как из этой ситуации выбираться.
    Делегаты в зале на пленарном заседании сессии ПАСЕ
    Скандал в ПАСЕ: Аграмунту официально выразили недоверие
    14:19 28.04.2017
    773
    Сообщается, что вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене Руке сообщил, что глава организации решил не принимать участия в сегодняшнем заседании Бюро и не предоставил письмо о снятии с себя полномочий.
    Делегаты в зале на пленарном заседании сессии ПАСЕ
    Делегация Киева ожидает, что глава ПАСЕ подаст в отставку
    19:47 25.04.2017
    395
    Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что господин Аграмунт до конца этой сессии должен уйти в отставку со своего поста.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Глава ПАСЕ примет участие в слушаниях по его визиту в Сирию
    17:10 24.04.2017
    128
    Слушания по визиту главы ПАСЕ в Сирию пройдут во вторник. Аграмунт уже принес извинения за поездку в Сирию, отметив, что эта поездка была ошибкой.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Глава ПАСЕ признал, что его поездка в Сирию была ошибкой
    14:16 24.04.2017
    826
    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт принес извинения отсутствие заблаговременного информирования председателей различных подгрупп об визите в Сирию.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Геращенко обвинила Аграмунта в уничтожении ПАСЕ из-за фото с Асадом
    23:52 04.04.2017
    414
    Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала украинскую диаспору в Испании максимально распространить фото президента ПАСЕ Педро Аграмунта в компании с российским депутатом Слуцким и сирийским президентом Асадом.
    Педро Аграмунт. Архивное фото
    Президент ПАСЕ после визита в РФ избегает украинских нардепов - Геращенко
    01:44 30.03.2017
    1433
    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что встретила Педро Аграмунта в кулуарах саммита Европейской народной партии, однако тот поспешил удалиться, не ответив на ряд вопросов представителей украинской делегации.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    В ПАСЕ ожидают, что к началу 2018 года РФ вернется в ассамблею
    19:29 26.03.2017
    609
    Как отметил глава ПАСЕ Педро Аграмунт, у России и ПАСЕ есть общее для совместной работы над актуальными проблемами современности: борьба с терроризмом, незаконная торговля людьми, гуманитарные последствия конфликтов.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Аграмунт: Украина остается камнем преткновения в отношениях РФ и ПАСЕ
    11:25 26.03.2017
    931
    Глава ПАСЕ заявил, что Ассамблея поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также всех государств-членов Совета Европы. При этом он выступает за поиск путей для возобновления сотрудничества с РФ.
    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Переизбранный глава ПАСЕ обеспокоен ситуацией в Донбассе
    14:07 23.01.2017
    185Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Выступая сразу после автоматического избрания, Педро Аграмунт заявил, что "конфликт в Украине, нарушение перемирия в Донбассе продолжаются". Он указал на недопустимость решения конфликтов военным путем.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    В работе ПАСЕ должны участвовать все 47 нацделегаций - глава ассамблеи
    14:32 12.01.2017
    280
    Как отметил глава ассамблеи Педро Аграмунт в четверг, он намерен продолжать развивать отношения с Госдумой РФ и сотрудничество между РФ и Советом Европы.
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Возвращение РФ в ПАСЕ: Европа боится усиления конфликта – эксперт
    12:23 11.10.2016
    2578
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов заявил, что Россия может вернуться в ПАСЕ при поддержке восточноевропейских стран, включая Армению и Азербайджан.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Глава ПАСЕ констатировал, что ряд депутатов мешают диалогу с РФ
    16:07 10.10.2016
    893
    По мнению главы ПАСЕ, ситуация, когда одно из государств-членов - Россия - не присутствует в ПАСЕ не идёт на пользу никому, ни нашей Ассамблее, ни России, ни другим 46 государствам-членам.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Глава ПАСЕ намерен обсудить "открытый и откровенный диалог с РФ"
    10:02 06.09.2016
    1070
    По словам главы ПАСЕ Педро Аграмунта, он бы хотел обсудить с российскими коллегами пути возобновления диалога, с тем, чтобы иметь возможность возобновить наше сотрудничество и конструктивно работать в рамках Совета Европы.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Без России не решить проблемы беженцев и конфликты в Европе - глава ПАСЕ
    10:02 28.06.2016
    873
    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт отметил, что организация и РФ должны работать вместе, чтобы согласовать действия, что приобретает "особое значение, поскольку Россия председательствует в ОЧЭС".
    Юрий Луценко
    Гройсман сообщил, чего ждет от Луценко на посту генпрокурора
    14:34 13.05.2016
    505Дело Новинского. Прикосновенен
    Владимир Гройсман и Педро Аграмунт во время встречи обсудили ход проведения реформ в Украине, в частности, в судебной и экономической сферах, сфере публичной приватизации, а также выполнения международных обязательств по программе МВФ.
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