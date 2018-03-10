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    Павел Усанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Владимир Маркин
    СК РФ отрицает версию убийства бас-гитариста "Любэ" из-за Донбасса
    19:04 20.04.2016
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    Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что "версия о конфликте на почве расхождения во взглядах на ситуацию в Донбассе не нашла своего подтверждения".
    Бас-гитарист группы Любэ Павел Усанов
    Бас-гитариста "Любэ" убили за разговор о помощи ополченцам ДНР - Прилепин
    11:10 20.04.2016
    5875
    Как сообщил товарищ покойного музыканта писатель Захар Прилепин, во время разговора в одном из кафе в Подмосковье Павел Усанов обсуждал помощь ополчению самопровозглашенной ДНР.
    Николай Расторгуев и Павел Усанов. Архивное фото
    Бас-гитарист группы "Любэ" прооперирован
    02:56 04.04.2016
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    По словам Николая Расторгуева, Павлу Усанову сделали операцию по удалению гематомы в институте имени Склифосовского, и сейчас он находится под наблюдением врачей.
    Николай Расторгуев и Павел Усанов. Архивное фото
    Бас-гитарист "Любэ" находится в экстренной реанимации
    04:45 03.04.2016
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    Источник в правоохранительных органах сообщил, что Усанов госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой после нападения неизвестных в Дмитровском районе Московской области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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