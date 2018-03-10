наверх
10.03.201814:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Павел Себастьянович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Координатор группы Налоги гражданской платформы Новая Страна Павел Себастьянович
    Изменения в налогообложении. Отличаем коррупцию от реформ
    14:53 29.08.2017
    517
    На сегодняшний день существует большой разрыв между частными электронными сервисами и теми продуктами, которые разрабатывает государство, говорит эксперт по налогам Павел Себастьянович.
    Государственная фискальная служба Украины
    Возвращать ГФС в подчинение Кабмину нельзя - эксперт
    14:23 11.06.2017
    191
    Координатор группы "Налоги" платформы "Новая страна" Павел Себастьянович заявил в эфире "ГС", что при контроле Кабмином внутренняя деятельность ГФС никем не проверялась.
    Координатор группы Налоги гражданской платформы Новая Страна Павел Себастьянович
    Реформа ГФС была полностью провалена - Себастьянович
    00:32 18.12.2016
    243Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Координатор группы "Налоги" гражданской платформы "Новая Страна" Павел Себастьянович в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что глава ГФС саботировал все реформы налоговой службы.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насиров тормозит реформирование ГФС - Себастьянович
    12:32 21.11.2016
    247
    Эксперт в налоговой сфере Павел Себастьянович в эфире "ГС" заявил, что в 2015 году три терабайта информации было уничтожено в налоговой службе - и никто за это не понес ответственности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги