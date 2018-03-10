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Тег
Павел Себастьянович
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Изменения в налогообложении. Отличаем коррупцию от реформ
14:53 29.08.2017
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На сегодняшний день существует большой разрыв между частными электронными сервисами и теми продуктами, которые разрабатывает государство, говорит эксперт по налогам Павел Себастьянович.
Возвращать ГФС в подчинение Кабмину нельзя - эксперт
14:23 11.06.2017
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Координатор группы "Налоги" платформы "Новая страна" Павел Себастьянович заявил в эфире "ГС", что при контроле Кабмином внутренняя деятельность ГФС никем не проверялась.
Реформа ГФС была полностью провалена - Себастьянович
00:32 18.12.2016
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Тотальная нищета, рост цен и тарифов
Координатор группы "Налоги" гражданской платформы "Новая Страна" Павел Себастьянович в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что глава ГФС саботировал все реформы налоговой службы.
Насиров тормозит реформирование ГФС - Себастьянович
12:32 21.11.2016
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Эксперт в налоговой сфере Павел Себастьянович в эфире "ГС" заявил, что в 2015 году три терабайта информации было уничтожено в налоговой службе - и никто за это не понес ответственности.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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